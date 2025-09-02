Brasil

Tem feriado em setembro? Veja as datas comemorativas de 2025

Dia da Independência, em 7 de setembro, cai em um domingo e gera dúvidas sobre o direito a folgas compensatórias

Feriados: veja o calendário de 2022. (Thomas Barwick/Getty Images)

Agência o Globo
Agência de notícias

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 07h00.

O próximo feriado no Brasil ocorrerá neste domingo, dia 7 de setembro, quando serão comemorados os 203 anos da Independência do Brasil. A data é considerada um feriado em todo território nacional e, por isso, gera dúvidas sobre questões trabalhistas.

A ocorrência de um feriado nacional no domingo sempre gera dúvidas em alguns trabalhadores formais, que questionam se isso daria direito a uma folga compensatória em um outro momento do mês. A resposta é não.

O chamado descanso remunerado em feriados está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas não gera uma compensação quando esta data coincide com o dia de descanso semanal do trabalhador, geralmente estabelecido no domingo.

Segundo o portal especializado Site Contábil, a regra vale tanto para empregados que trabalhem em regime de escala 5 por 2 (cinco dias de trabalho e dois de descanso), quanto para quem "atua em outros tipos de jornadas".

A publicação, porém, destaca que não se trata de uma regra geral da lei, uma vez que é possível que convenções ou acordos coletivos da categoria profissional estejam livres para "ter cláusulas específicas que garantem a folga compensatória".

Datas comemorativas em setembro de 2025:

  • 07 de setembro: Dia da Independência do Brasil
  • 10 de setembro: Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio
  • 15 de setembro: Dia do Cliente e Dia Internacional da Democracia
  • 21 de setembro: Dia da Árvore; Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer e Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência
  • 22 de setembro: Início da Primavera e Dia do Contador
  • 23 de setembro: Dia de Combate ao Estresse
  • 26 de setembro: Dia Nacional dos Surdos
  • 27 de setembro: Dia Nacional do Idoso
  • 29 de setembro: Dia do Anunciante e Dia Mundial do Coração
  • 30 de setembro: Dia da Secretária

Outubro:

  • 12 de outubro: Nossa Sra. Aparecida (feriado nacional, mas cai em um domingo)

Novembro:

  • 2 de novembro: Finados (feriado nacional, mas cai em um domingo)
  • 15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional, cai em um sábado)
  • 20 de novembro: Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional, cai em uma quinta-feira)

Dezembro:

  • 24 de dezembro: Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h, cai em uma quarta-feira)
  • 25 de dezembro: Natal (feriado nacional, cai em uma quinta-feira)
  • 31 de dezembro: Véspera do Ano Novo 2026 (ponto facultativo após 14h, cai em uma quarta-feira)
