Tem feriado em setembro? Veja as datas comemorativas de 2025

O próximo feriado no Brasil ocorrerá neste domingo, dia 7 de setembro, quando serão comemorados os 203 anos da Independência do Brasil. A data é considerada um feriado em todo território nacional e, por isso, gera dúvidas sobre questões trabalhistas.

A ocorrência de um feriado nacional no domingo sempre gera dúvidas em alguns trabalhadores formais, que questionam se isso daria direito a uma folga compensatória em um outro momento do mês. A resposta é não.

O chamado descanso remunerado em feriados está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas não gera uma compensação quando esta data coincide com o dia de descanso semanal do trabalhador, geralmente estabelecido no domingo.

Segundo o portal especializado Site Contábil, a regra vale tanto para empregados que trabalhem em regime de escala 5 por 2 (cinco dias de trabalho e dois de descanso), quanto para quem "atua em outros tipos de jornadas".

A publicação, porém, destaca que não se trata de uma regra geral da lei, uma vez que é possível que convenções ou acordos coletivos da categoria profissional estejam livres para "ter cláusulas específicas que garantem a folga compensatória".

Datas comemorativas em setembro de 2025:

07 de setembro : Dia da Independência do Brasil

: Dia da Independência do Brasil 10 de setembro : Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio

: Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio 15 de setembro : Dia do Cliente e Dia Internacional da Democracia

: Dia do Cliente e Dia Internacional da Democracia 21 de setembro : Dia da Árvore; Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer e Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência

: Dia da Árvore; Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer e Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência 22 de setembro : Início da Primavera e Dia do Contador

: Início da Primavera e Dia do Contador 23 de setembro : Dia de Combate ao Estresse

: Dia de Combate ao Estresse 26 de setembro : Dia Nacional dos Surdos

: Dia Nacional dos Surdos 27 de setembro : Dia Nacional do Idoso

: Dia Nacional do Idoso 29 de setembro : Dia do Anunciante e Dia Mundial do Coração

: Dia do Anunciante e Dia Mundial do Coração 30 de setembro: Dia da Secretária

Outubro:

12 de outubro: Nossa Sra. Aparecida (feriado nacional, mas cai em um domingo)

Novembro:

2 de novembro : Finados (feriado nacional, mas cai em um domingo)

: Finados (feriado nacional, mas cai em um domingo) 15 de novembro : Proclamação da República (feriado nacional, cai em um sábado)

: Proclamação da República (feriado nacional, cai em um sábado) 20 de novembro: Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional, cai em uma quinta-feira)

Dezembro: