Disney World faz mudança nos parques pela primeira vez em seis anos; entenda

A Disney World está criando grandes expectativas para os visitantes que querem se refrescar no verão do hemisfério norte (entre os meses de junho e setembro).

Pela primeira vez desde 2019, os parques aquáticos Disney’s Typhoon Lagoon e Disney’s Blizzard Beach, em Lake Buena Vista, Flórida, estarão abertos diariamente de 21 de maio a 7 de setembro.

O Typhoon Lagoon da Disney tem como tema uma antiga ilha tropical destruída por um tufão. Entre suas principais atrações, destaca-se a maior piscina de ondas da América do Norte. Os visitantes podem se refrescar na área de natação enquanto o ícone do parque, o Mount Mayday, entra em erupção a cada meia hora, com um gêiser de 15 metros de altura.

Já o Blizzard Beach oferece 66 acres de diversão e é tematicamente inspirado em um paraíso de inverno na Flórida.

Entre suas atrações, estão uma piscina de ondas de uma acre, um rio preguiçoso e o Summit Plummet, um dos toboáguas de queda livre mais altos e rápidos do mundo. Atualizações recentes incluem uma área dedicada para as crianças, com o tema de Frozen.

A partir do próximo ano, hóspedes hospedados em qualquer hotel do Walt Disney World Resort terão acesso gratuito aos parques aquáticos no dia da sua chegada, podendo escolher entre os dois parques icônicos.

Esta vantagem estará disponível em todos os hotéis, desde os de categoria econômica, como o Disney's All-Star Resorts, até os de luxo, como o Disney’s