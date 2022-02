Diretor de Corridas da F1 é substituído após polêmica no GP de Abu Dhabi

O australiano Michael Masi foi substituído do cargo de diretor de Corridas da Fórmula 1 após a controversa decisão sobre o safety car, que influenciou na decisão do título da temporada passada, na última prova do ano em Abu Dhabi, afirmou o novo presidente da FIA nesta quinta-feira.

Tenha acesso agora a todo material gratuito da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal.

Masi, que receberá uma nova proposta de cargo dentro da FIA, será substituído por Niels Wittich e Eduardo Freitas, que irão compartilhar o cargo de diretor de Corridas como parte de uma ampla reestruturação do processo de arbitragem do esporte, revelada nesta quinta-feira pelo presidente da entidade, Mohammed Ben Sulayem.

Freitas vai para o cargo da F1 após trabalhar como diretor de Corridas no campeonato mundial de Endurance, que inclui a famosa prova das 24 Horas de Le Mans.

Wittich, que trabalhou na categoria alemã de carros de turismo DTM, já estava cotado para assumir o posto de vice de Masi neste ano, já tendo participado do controle da prova na última temporada.

Freitas e Wittich irão se alternar no cargo de diretor de Corridas como parte de uma nova equipe de administração do controle de provas, que estará em vigor no primeiro teste de pré-temporada em Barcelona, no dia 23 de fevereiro.

Masi foi bombardeado após alterar o protocolo sobre o safety car no GP de Abu Dhabi em dezembro, decisão que estabeleceu um conflito direto entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, que disputavam o título.

O australiano retirou apenas os carros retardatários do caminho entre o então líder da prova Hamilton e o segundo colocado Verstappen após um acidente no final da corrida, permitindo que o holandês piloto da Red Bull ultrapassasse o rival da Mercedes a sete curvas do fim e conquistasse seu primeiro título mundial.