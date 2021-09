As 5 dicas de ouro do chef Elzio Callefi para fazer o churrasco perfeito

Não é novidade que, para os brasileiros, o churrasco é mais do que uma simples refeição. Com o passar do tempo, novas maneiras e variedade de preparos foram surgindo, fazendo com que o churrasco fosse reconhecido como um grande momento de confraternização. São mudanças que representam a pluralidade da tradição, que segue conquistando admiradores independentemente do que é assado sobre o fogo.

O churrasco perfeito não se resume apenas à qualidade do que vai ao fogo ou a uma boa churrasqueira. Bons cortes de carne ou legumes selecionados contribuem para o resultado final, mas só farão a diferença mesmo com a ajuda de bons utensílios e acessórios para complementar e facilitar as tarefas. “Seria como ter um maestro com excelentes músicos, mas sem instrumentos para tocar”, comenta Elzio Callefi, chef da Tramontina. O chef traz algumas dicas que podem ajudar na busca pela perfeição do churrasco.

1- Cuidado com o desperdício e o movimento serrote na hora do corte

Um dos grandes segredos do churrasco é o corte da carne. Para isso, facas afiadas sempre ajudam, e muito, a evitar acidentes e desperdício, garantindo o corte preciso e agilidade na hora de servir. A faca tipo Butcher possui lâmina longa e afiada que facilita o corte de peças grandes ou pequenas e com isso evita o movimento serrote de vai e vem que muitas vezes estraga as fibras da carne. Além disso, possui sulcos na lâmina que facilitam o corte de carnes assadas, sem desmanchar ou grudar na lâmina.

Facas: um bom kit de lâminas é essencial para cortar as carnes sem comprometer o sabor. Facas: um bom kit de lâminas é essencial para cortar as carnes sem comprometer o sabor.

2- Otimize o espaço ao fogo e garanta a diversidade no churrasco

Praticidade é o que o churrasqueiro precisa. Cada vez mais a grelha faz diferença na hora de assar justamente por facilitar o preparo de qualquer assado, além de otimizar o espaço na churrasqueira. Modelos com abertura e fechamento lateral são ótimas opções: além de ser de fácil limpeza, podem ser remanejados na churrasqueira de forma segura e prática. Grelhas com duas opções de espaçamento também são ideais para evitar perdas desagradáveis na hora do churrasco. Isso porque a parte com espaçamento maior entre as barras, permite assar ou grelhar peças de carnes maiores, enquanto a lateral com espaços menores permite assar peças ou carnes menores como coração de frango, linguiça e legumes.

3 - A garra é o novo garfo trinchante

A garra é uma novidade que veio para ficar. Ela pode realizar a função do garfo trinchante no momento do corte levando precisão e maior contato com o alimento na hora de cortar o assado, além de ser um item ótimo para desfiar peças inteiras de carne assada de forma prática e segura. Outros utensílios que não podem faltar em seu churrasco são o pegador, sucesso garantido entre churrasqueiros que permite manusear a carne na churrasqueira de forma segura e prática, e o melhor de tudo, sem perfurar as peças a cada movimento. “Mas, lembre-se de não virar demais a carne para não perder o ponto perfeito”, complementa Elzio.

Churrasco: além das lâminas, utensílios especiais para manusear as carnes são importantes. Churrasco: além das lâminas, utensílios especiais para manusear as carnes são importantes.

4 - Crie sua assinatura de sabor no assado

Que fazer churrasco é arte para muita gente, já sabemos. O resultado pode ser uma obra prima e agradar a família toda se for bem feito. Uma dica importante é usar o pincel para garantir uma assinatura personalizada de sabor para seu churrasco. “Este utensílio, muitas vezes ignorado pelos churrasqueiros, ajuda muito a dar aquele toque pessoal, seja com um molho secreto ou usando o próprio suco da carne, com isso mantém a carne sempre hidratada e com um sabor diferenciado”, diz Elzio.

Churrasco: lavar a grelha e os utensílios logo após o uso é fundamental para garantir maior durabilidade. Churrasco: lavar a grelha e os utensílios logo após o uso é fundamental para garantir maior durabilidade.

5 - Limpeza também faz parte do ritual

Acabou o fogo, acabou a comida, todos felizes e satisfeitos. Mas, o ritual não para por aí. A limpeza é parte essencial para garantir o próximo churrasco, com o mesmo capricho e sabor. Para fazer bonito depois do churrasco e manter suas grelhas ou espetos sempre limpos, uma escova de limpeza não pode faltar. Além de facilitar a limpeza, a escova retira todos os resíduos que podem deixar um sabor ou aroma queimado no próximo churrasco, além de conservar e aumentar a vida útil do produto.