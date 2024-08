Dia do Pão de Queijo: saiba onde comer o quitute mineiro em São Paulo

Simples ou recheado, para o café da manhã, lanche da tarde ou até como opção de entrada para o jantar, o pão de queijo ganhou protagonismo em restaurantes e cafeterias. Ainda que a receita tenha sido criada em Minas Gerais, o estado de São Paulo é o que mais consome o quitute, seguido pelo Rio de Janeiro. Hoje, 17, é comemorado o Dia do Pão de Queijo. Confira dez endereços com boas receitas de pão de queijo em São Paulo.

Ae! Café & Cozinha

No restaurante do casal de chefs Ygor Lopes e Walkyria Fagundes, na Vila Mariana, o pão de queijo (R$ 10) é preparado com queijos parmesão e da Mantiqueira. Parte do cardápio de café da manhã, vai bem acompanhado de um bom café coado.

Serviço: R. Áurea, 285 - Vila Mariana. Telefone: (11) 3476-8521. Horários: quartas, quintas e sextas, das 11h30 às 15h e das 19h às 22h; sábados, das 9h às 16h e das 19h às 22h (brunch das 9h às 12h); e domingos, das 9h às 17h (brunch das 9h às 12h).

Belô Café

O restaurante recém inaugurado nos Jardins apresenta as raízes mineiras da chef Andreza Luisa com um toque de modernidade e delicadeza. No Dia do Pão de Queijo, vale provar um dos carros-chefes da casa, o pão de queijo recheado (R$ 26). É possível escolher até dois recheios, como carne de panela, frango desfiado, cebola caramelizada e requeijão de raspa. Outra opção é o sorvete de pão de queijo (R$ 22), servido com calda de goiabada e crumble de castanhas.

Serviço: Rua Padre João Manoel, 881 - Jardins, São Paulo – Telefone: (11) 95321-2347 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 9h às 17h45 e das 19h à 0h, domingo das 9h às 20h.

Donna

A casa de ambiente intimista é o reduto do chef André Mifano. Ali, ele oferece um menu com clássicos da cozinha italiana interpretados à sua moda. Entre as entradinhas, uma das opções mais pedidas é a porção de pão de queijo frito (R$ 39).

Serviço: Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo – Telefone: (11) 97593-9047 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h, sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45

Feliciana Pães

A charmosa padaria fica na área externa do Mercado de Pinheiros e tem clima de fazenda. Para celebrar o Dia do Pão Queijo, vale provar o pão de queijo elaborado pela chef Mari Adania, com queijo canastra e parmesão. Ele sai em porções pequenas, com três unidades (R$ 8).

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 – Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 99534-2473 | Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 18h (brunch, sábado das 9h30 às 18h)

St Chico

A padaria artesanal possui três unidades na capital paulista, duas delas em Pinheiros e uma no bairro de Higienópolis. A casa oferece uma receita especial de pão de queijo, receita de família da chef e padeira Helena-Mil Homens, feito com queijo meia-cura da Serra da Canastra e ovo caipira (R$ 9,70).

Serviço: 2 endereços + Rua Mourato Coelho, 383 – Pinheiros, São Paulo | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 7h às 20h, sábado das 7h às 19h, domingo das 7h às 18h

Nouzin

Servindo brunch o dia inteiro em um ambiente arborizado e ótimo para quem quer também aproveitar e trabalhar, o NOU tem uma receita própria de pão de queijo (R$ 9), feito na casa todos os dias. O cliente pode escolher ele na chapa. Durante a semana, a casa oferece café coado refil grátis para os clientes.

Serviço: Rua Padre Carvalho, 204 – Pinheiros, São Paulo – Fone: (11) 3816-0210 ou Whatsapp (11) 97504-2201 | Horário de funcionamento: segunda a domingo das 8h às 19h | nouzin.com.br

La Cura

Na rotisserie do chef Ivan Santinho, localizada na Vila Madalena, a receita artesanal reúne os queijos colonial, canastra e parmesão e é vendida em embalagens de 20 unidades (R$ 38) congeladas, para serem finalizadas em casa de forma fácil e prática. Daquelas pedidas perfeitas para ter sempre no freezer.

Serviço: Rua Ourânia, 201A – Vila Madalena. Whatsapp para encomendas: (11) 94140-2824. Horários da rotisserie: quarta a sábado, das 10h às 19h; domingo, das 10h às 15h

Varanda D.inner

O restaurante faz parte do grupo Varanda. Para abrir o apetite, a casa oferece o couvert (R$ 30) com pão de queijo da Serra da Canastra, patê de gorgonzola com melado de cana, pão de alho e tempurá de queijo coalho com goiabada. Para acompanhar os cortes, como o bombom de alcatra (R$ 149 com 330g), vale provar a farofa de pão de queijo (R$60).

Serviço: Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Europa, São Paulo – Telefone (11) 3039-6500 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h às 22h

Tchocolath

A chocolateria Tchocolath, famosa por seus pães de mel também conta com uma cafeteria em sua loja física. O cardápio tem uma variedade de doces e bebidas, além de comidinhas como o pão de queijo artesanal (R$ 9,70). Feito com blend de parmesão e gruyère, ele também está disponível na porção mini com oito unidades (R$ 15,80). Ainda é possível incrementar o pedido com dois acompanhamentos, entre eles catupiry, manteiga, doce de leite, mel e geleia de damasco (R$ 3,80).

Serviço: Rua Antônio Afonso, 19 - Vila Nova Conceição, São Paulo - Telefone: (11) 97652-3081 | Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 19h; domingo, das 9h às 18h

Sky Hall Garden Bar

Oferecer um jardim em meio a selva de pedra é a proposta do Sky Hall Garden Bar. O gastrobar serve as receitas impecáveis do chef Martin Casilli, harmonizadas perfeitamente com os drinques autorais do mixologista Renan Tarantino. Para celebrar a data, a recomendação é provar o pão de queijo (R$ 24, 3 unidades) no brunch aos sábados e domingos, servido das 10h às 15h.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1327, Jardim Paulista | Telefone: (11) 3061-3865 | Horário de funcionamento: de terça a sábado, do meio-dia às 23h30, e, aos domingos, das 10h às 18h