Dia da Syrah: 3 rótulos para apreciar esta variedade de uva

Em comemoração ao dia da uva Syrah, 28, é importante destacar a relevância dessa variedade no mundo do vinho. O sommelier Sérgio Cruz, da Cantu Importadora, compartilha algumas curiosidades sobre essa uva versátil, além de apresentar alguns vinhos do portfólio da importadora disponíveis para os brasileiros.

Embora acredite-se que a origem da uva Syrah, também conhecida como Shiraz em algumas regiões, tenha sido na antiga cidade de Shiraz, no atual Irã, foi na região do Vale do Rhône, na França, que ela se tornou mundialmente conhecida e a mais cultivada para produzir vinhos famosos, como o Côte-Rôtie e o Hermitage.

“A uva Syrah possui uma notável capacidade de adaptação, sendo usada para produzir tanto vinhos tintos encorpados, ricos e intensos, quanto vinhos mais leves e frutados, dependendo do terroir e do estilo de vinificação. Sua presença é marcante em diversos países, incluindo Austrália, Estados Unidos, África do Sul, Chile e Espanha. O interessante é que, apesar de ser cultivada em diferentes regiões, os vinhos produzidos apresentam características distintas dos vinhos franceses, demonstrando a riqueza dessa variedade”, explica o sommelier.

Na Austrália, os vinhos Syrah são destacam-se por sua potência e intensidade frutada. Um exemplo é o australiano Yellow Tail Syrah (R$ 76,90), um vinho moderno e jovem com aromas frutados e especiarias doces, de paladar vibrante, que harmoniza perfeitamente com uma pizza de pepperoni.

No Chile, a uva Syrah também tem papel de destaque. O Ventisquero Grey Syrah (R$ 170,90), que passa por um período de amadurecimento de 18 meses em barricas francesas e mais oito meses em garrafa, é uma varietal Single Block de personalidade marcante, com taninos redondos e maduros. Ele combina excelentemente com pratos de carne de caça, como Javali assado, podendo até mesmo levar um pouco de Syrah na receita para aprimorar a experiência.

Outro vinho chileno que se destaca no portfólio da importadora é o Pangea Ventisquero Syrah (R$ 541,90), que repousa por 18 meses em barricas francesas e é produzido na região Valle Apalta. Com aromas de frutas pretas, mirtilo e cerejas, este vinho possui boa estrutura, acidez equilibrada e taninos perfeitos.

Para Sérgio Cruz, a harmonização perfeita para esse vinho é com um churrasco de Tomahawk marinado com ervas frescas e especiarias.

“As características da uva Syrah são notáveis, com sua casca grossa e escura contribuindo para a rica cor vermelha da bebida. Além disso, a alta concentração de taninos e os sabores de frutas escuras, como ameixa e cereja, tornam os vinhos produzidos com essa uva uma experiência sensorial única. Os exemplares mais premium têm um excelente potencial de envelhecimento, podendo ser guardados por décadas, o que resulta em uma evolução de sabores e texturas, tornando-os mais complexos e suaves com o passar do tempo.”, conclui Sérgio Cruz.

A uva Syrah continua sendo uma das preferidas entre os enófilos e produtores de vinho em todo o mundo, e suas características a tornam uma variedade interessante para apreciar e explorar.