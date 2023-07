Setor de bebidas alcoólicas da China cresce dois dígitos

Em 27 de julho, em meio à baixa do mercado, o setor de bebidas alcoólicas se destacou com alta. A Shede Spirits subiu mais de 4%, Kweichow Moutai e Shanxi Fen Wine subiram mais de 3%, Shunxin Agriculture, Gujing Gongjiu, entre outros, subiram mais de 2%.

Embora a indústria de bebidas alcoólicas tenha sido afetada por vários fatores adversos, a maioria das empresas de bebidas ainda manteve um crescimento de dois dígitos.

Como empresas líderes de bebidas alcoólicas com distribuição nacional, Kweichow Moutai e Shanxi Fen Wine anunciaram recentemente dados operacionais do primeiro semestre, mostrando que a receita e o lucro líquido ambos cresceram dois dígitos.

Os dados divulgados pela Kweichow Moutai mostram que, no primeiro semestre de 2023, a empresa espera alcançar uma receita total de cerca de 70,6 bilhões de yuans (dos quais a receita de vendas do Moutai foi de cerca de 59,1 bilhões de yuans, e a receita de vendas de vinhos da série foi de cerca de 9,9 bilhões de yuans), um aumento de cerca de 18,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em contraste com o crescimento estável das empresas líderes, o desempenho de algumas empresas de bebidas alcoólicas de médio e baixo padrão não é muito otimista. A Jinniu Liquor espera que o lucro líquido atribuído aos acionistas da empresa listada no primeiro semestre seja de -32 milhões a -48 milhões de yuans.

Competição de estoques

Desde o início do ano, devido ao impacto do ambiente econômico e do ambiente de consumo, houve uma diferenciação estrutural evidente no consumo básico de bebidas alcoólicas, e a situação de involução ocorreu em diferentes graus nos lados da oferta e demanda. A indústria e o mercado de bebidas alcoólicas entraram em um novo ciclo de ajustes.

Segundo o “Relatório de Pesquisa de Meio de Percurso do Mercado de Bebidas Alcoólicas da China em 2023” (referido como “relatório”), em 2023, a indústria e o mercado de bebidas alcoólicas entraram em um novo ciclo de ajustes, e a indústria de bebidas alcoólicas passou da era do crescimento incremental para a era da competição de estoques. Entre eles, a digestão do estoque é a principal tarefa de 2023. O relatório aponta que se espera que, com a chegada do Festival do Meio do Outono e do Dia Nacional no segundo semestre do ano, o mercado de consumo de bebidas alcoólicas se recupere gradualmente.

Fonte: STCN