Desenho de Bernini leiloado por recorde de US$ 2,27 milhões na França

Um desenho do século 17 do escultor italiano Gian Lorenzo Bernini, que participou do desenho e da construção da Basílica de São Pedro, foi vendido em um leilão na França por 2,27 milhões de dólares neste sábado(20), quebrando "um recorde mundial para um desenho" deste artista, de acordo com a casa de leilões.

A obra, um desenho feito entre 1630 e 1640, foi leiloada em Compiègne, norte da França, e finalmente vendida neste sábado em uma transação online organizada pela casa de leilões Actéon.

A identidade do comprador - sob representação - não foi divulgada, mas trata-se de " provavelmente uma compra anglo-saxã", disse o leiloeiro Dominique Le Coënt à AFP.

O desenho, "Academia do Homem", representando um homem sentado, é "uma expressão típica da arte barroca e do estilo de Bernini", acrescentou.

A venda, transmitida ao vivo pela internet, despertou o interesse de inúmeros colecionadores, em sua maioria internacionais, com a participação de nove licitantes por telefone.

Descoberto em uma propriedade em Compiègne, o desenho foi inicialmente atribuído ao escultor francês Pierre Puget antes de ser autenticado como obra de Bernini.

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), conhecido como Le Bernin, é famoso por suas estátuas da famosa fonte da Piazza Navona em Roma, à qual o grande nu masculino no desenho pode estar relacionado.