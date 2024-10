Descubra como voar em um dos aviões da Azul pintados com personagens da Disney

O céu do Brasil ganhou um toque de magia. Entrou em operação o último avião da frota mais mágica do mundo, fruto da parceria entre a Azul e a Disney, desta vez pintado com o personagem Pateta. A aeronave, que já estava voando desde maio, teve seu lançamento oficial no último sábado, 12 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças.

O primeiro avião dessa série começou a operar em 2021, com o Mickey como tema principal. Em seguida vieram a Minnie, o Pato Donald e, por fim, a Margarida, entregue no final de 2022. "O contrato inicial previa apenas quatro aeronaves, mas agora a frota está completa. Nosso objetivo é aproximar ainda mais a Disney dos brasileiros", afirma Cinthia Douglas, diretora de marketing e vendas da Disney Destinations para a América Latina.

Daniel Bicudo, diretor de marketing da Azul, revela que o contrato com a Disney é de 10 anos. "Já transportamos mais de 1 milhão de pessoas com a frota mágica no Brasil. Além disso, tivemos um aumento de 47% nas vendas de passagens e pacotes para Orlando via Azul Viagens", ressalta Bicudo.

Como os aviões são criados

Os aviões são modelos Airbus A320neo, pintados diretamente na fábrica da empresa em Toulouse, França. Durante o lançamento da aeronave da Margarida, em 2022, EXAME Casual entrevistou Agnete Oernsholt, diretora de design da Disney, responsável pela arte das aeronaves. Segundo Agnete, o processo de criação de todos os aviões durou cerca de um ano. "Precisávamos garantir que os personagens fossem reconhecíveis, mesmo à distância", explica.

Ela ainda comparou o projeto a desenvolver um aplicativo de celular: "Mesmo em grande escala, a simplicidade é fundamental, já que, quando olhamos para o céu, o avião parece tão pequeno quanto um ícone em uma tela", afirmou.

Como voar no avião do Pateta

As cinco aeronaves operam em rotas da Azul dentro do Brasil, sendo comum ver uma delas no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. "Não é possível escolher voar em um dos aviões mágicos; a definição da rota é feita no dia", explica Bicudo. Ele também menciona que há uma divertida competição interna entre pilotos e comissários que desejam trabalhar nesses voos especiais.