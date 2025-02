Xadrez toma conta da Baleia da Faria Lima e vira ponto de encontro para entusiastas

No coração financeiro do Brasil, na icônica Avenida Brigadeiro Faria Lima, onde decisões estratégicas moldam o futuro das grandes corporações, o xadrez ganha destaque como uma atividade que exige tanta estratégia quanto o mercado financeiro. O Teatro B32, localizado no largo da Baleia, resolveu unir o ambiente de negócios com a arte do jogo de xadrez, oferecendo aos paulistanos uma pausa revigorante no meio do dia. Quem diria que, entre reuniões e negociações, o tabuleiro poderia se tornar um espaço de aprendizado e diversão?

A iniciativa começou em 12 de setembro de 2024 e, desde então, o Haus Café, no B32, tem sido o ponto de encontro para os amantes do xadrez. O espaço oferece jogos de xadrez disponíveis para quem quiser jogar de maneira livre, bastando pedir o jogo e montar as peças nas mesas instaladas ali. Porém, o grande diferencial do projeto está nas aulas gratuitas, oferecidas duas vezes por semana, nas terças e quintas-feiras, das 12h30 às 13h30, com o professor Guilherme Granda.

Ele explica que essas sessões são ideais tanto para iniciantes quanto para aqueles que já sabem jogar e buscam aprimorar suas habilidades ou tirar dúvidas sobre as regras. "Muitas vezes, as pessoas já estão jogando e se divertindo, mas surgem dúvidas sobre alguma regra, e estou lá para ajudar, como um árbitro das partidas", diz.

Thiago Presbiteris, diretor executivo do Teatro B32, explica que a iniciativa partiu do próprio teatro, justamente por já ter uma vocação para descanso, lazer e descontração, especialmente na hora do almoço. Para quem está começando do zero, o curso oferece uma introdução ao jogo, enquanto os mais experientes podem aproveitar o momento para aprimorar suas táticas e conhecer outras pessoas com o mesmo interesse. Além disso, as aulas são realizadas no horário de almoço, o que facilita para aqueles que estão no centro financeiro da cidade e buscam uma pausa produtiva durante a jornada de trabalho.

Desde o começo da iniciativa, o Teatro B32 foi se acostumando a essa nova tradição de pausas estratégicas. O largo foi ficando cada vez mais movimentado, com o público rotativo, sendo especialmente cheio no horário do almoço. Isso demonstra que, além de ser uma ótima forma de estimular o cérebro, o xadrez também serve para integrar pessoas de diferentes áreas e fomentar um ambiente de interação entre profissionais e entusiastas do jogo.

Serviço: Xadrez na Baleia. Praça do B32, na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Funciona todos os dias, mas terças e quintas tem um professor para auxiliar, das 12h30 às 13h30.