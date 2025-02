Lucro cresce 11% no 4° trimestre, mas Ambev (ABEV3) prevê mais pressão de custos em 2025

A Ambev (ABEV3) reportou lucro líquido de R$ 5,024 bilhões no quarto trimestre de 2024, marcando alta de 11% em relação ao ano passado, segundo o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de terça-feira, 25.

No mesmo período, a receita líquida cresceu 35,2%, a R$ 50,415 bilhões. Já o Ebitda cresceu 34,5%, a R$ 9,619 bilhões.

Este ano, a Ambev espera continuar enfrentando volatilidade e maior pressão de custos em relação a 2024. A dona da Brahma e da Skol também destaca que a taxa média de câmbio para o dólar em relação ao real será mais alta, o que poderá aumentar os custos.

Cerveja Brasil deve crescer até 8,5%

O volume produzido caiu 3,2%, totalizando 52,1 milhões de hectolitros. Na outra ponta, em 2024, a receita líquida da Cerveja Brasil reportou ganhos de 3,2%.

A Ambev espera que o CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização e produtos de marketplace não Ambev, cresça entre 5,5% e 8,5% em Cerveja Brasil.

As marcas premium da companhia cresceram acima de 10%, lideradas por Corona e Spaten, que mais do que triplicaram os volumes de premium de 2020.

Na categoria "core plus" (segmento de marcas fortes, mas fora do portfólio principal), a Budweiser aumentou os volumes em quase 50%, enquanto no "core" (marcas principais), Brahma e Antártica cresceram em um dígito médio, com a Brahma alcançando volumes recordes.