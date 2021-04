Deliveries de brunches, almoços e jantares para o Dia das Mães

O Dia das Mães se aproxima e uma forma de comemorar esta data, seja presente, seja à distância, é através de bons pratos. Para o domingo, dia 9, Casual selecionou restaurantes, padarias e bares que estão com menus e cestas especiais para presentear as mães nesta data.

Na Fila do Pão

A padaria de Diego Penido, Na Fila do Pão, apresenta doces, pães e assados afetivos. Nascido em Brumadinho, Minas Gerais, Penido aprendeu a cozinhar observando sua avó Tereza, sua tia Rosa, e é claro, sua mãe Mônica. Nos dias na cozinha junto com as matriarcas, aprendeu a fazer os biscoitos de polvilho, bolos e pães de queijo de sua avó, os pães de sua tia sempre com o apoio e inspiração de sua mãe.

Cesta Magnólia (R$ 350). Cesta Magnólia (R$ 350).

A padaria nasceu em 2017 e se tornou o trabalho integral do mineiro com a pandemia. Para celebrar as mulheres de sua vida, ele apresenta três cestas de café da manhã que incluem cesta de palha, cartão e vidraria. “Cesta Patchouli” (250 reais, para duas pessoas, com 11 itens), pão de fermentação natural, bolo marmorizado de frutas vermelhas e cobertura de cream cheese e geleia de frutas, vermelhas, doce de leite cremoso saborizado com limão siciliano, pacote de biscoitos amanteigados, manteiga de mel, flor de sal e pimenta preta, café especial, jogo americano em algodão cru, muda de alecrim. “Cesta Magnólia (350 reais, para quatro pessoas, com 14 itens), com os itens acima, mais queijo minas curado de massa mista, suco natural e dois jogos americanos em algodão cru. “Cesta Begônia” (450 reais, para quatro pessoas, com 16 itens), com os itens acima, mais uvas frescas, tábua em madeira maciça e arranjo de flores tropicais. As encomendas podem ser feitas até o dia 5 de maio através do WhatsApp (11) 91096-5004 ou pelo Instagram @na.filadopao.

Santo Grão

Brunch de Dia das Mães da Santo Grão. Brunch de Dia das Mães da Santo Grão.

O chef Fábio Vieira preparou um brunch especial (75 reais) que estará disponível tanto presencialmente, quanto por delivery. O brunch é composto de uma variedade de itens como: pão multigrãos em fatias, baguete com manteiga na chapa, tapioca com requeijão do norte com duas texturas, acompanhados por manteiga, geleia de cambuci e frutas vermelhas e requeijão. Há também, ovos mexidos com ciboulette, bacon crocante, espinafre puxado em óleo de coco, tomatinhos confitados e cubos de avocado com azeite, flor de sal e pimenta do reino. A experiência conta ainda com mini waffles de tomate com cream cheese e manjericão, minibiscoitão mineiro recheado com jamon, rúcula, tomate e coalhada temperada, iogurte com frutas, bolo de aveia com mel de mandaçaia e o bolo de cenoura da casa. Para beber, suco de frutas vermelhas com capim santo.

O brunch estará disponível nas unidades Oscar Freire, Itaim (presencial e delivery) e Morumbi (delivery), além dos aplicativos de delivery do Ifood, Rappi e Uber Eats.

Muquifo

Cesta do restaurante Muquifo. Cesta do restaurante Muquifo.

Quem optar por celebrar com o Muquifo, restaurante que traz receitas de família da chef Renata Vanzetto, poderá presentear com uma cesta (320 reais) composta dos seguintes itens: pão de fermentação natural, alcachofras com alho assado, ervas e limão, conserva de abobrinha frita com hortelã e queijo de cabra, escabeche de sardinha, creme de parmesão, antepasto de berinjela, palha italiana caseira, bolo churros, um pacote de massa fusilone e mais molho de tomate da casa. Os pedidos podem ser feitos até o dia 7 pelo WhatsApp (11) 98232-7677.

O restaurante oferece ainda o menu presencial com entrada, principal e sobremesa por 98 reais. Com pastel de gorgonzola com goiabada picante para começar, costela com purê de batata e espinafre e bolo de cenoura com brigadeiro de sobremesa.

Ema

Cesta Dia das Mães do restaurante Ema. Cesta Dia das Mães do restaurante Ema.

Já no Ema, haverá um menu para encomenda composto de quatro entradas, principal e sobremesa (370 reais, para duas pessoas). Pão e manteiga de limão e ovas, vieira com tucupi, pork tamarindo (lombo empanado com molho de tamarindo e picles de melão), minissandubinha de camarão com maionese pink e picles de couve flor são as entradinhas para começar. Para principal, pode-se escolher entre o fideuá de lula e polvo ou a costela assada por 8 horas com purê de mandioquinha e farofa de biscoito de polvilho. Para sobremesa, a sugestão fica por conta de potes de vidro com o Romeu e Julieta da casa feito com creme de queijo especial, goiaba assada, crumble e goiabada e o outro com a Banoffee em camadas, massa crocante, brigadeiro de caramelo, banana e creme. Os pedidos podem ser feitos até sexta-feira, 7, pelo WhatsApp (11) 98232-7677.

Mocotó

Menu “Frango Orgânico”, do restaurante Mocotó, com frango assado ao molho de melado de cana e creme de milho. Menu “Frango Orgânico”, do restaurante Mocotó, com frango assado ao molho de melado de cana e creme de milho.

O restaurante do chef Rodrigo Oliveira apresenta duas opções de café da manhã e três menus de almoço para o Dia das Mães. Menu “café da manhã ligeiro” (119,90 reais, para duas pessoas). Contém pão da casa (brioche de mandioca ou pão integral de fermentação natural), café Pessegueiro (250g), bebida (chá mate da casa ou chocolate), bolo doce (banana com castanha-do-pará ou laranja), requeijão da casa. Já o “café da manhã arretado” (249,90 reais, para quatro pessoas), contém além dos itens mencionados acima, queijo Mantiqueira da Fazenda Atalaia, minipães de queijo, doce artesanal e torta salgada.

Para o almoço, Oliveira apresenta o menu “Frango Orgânico”, frango assado ao molho de melado de cana e creme de milho e o menu “Costela de Porco”, costela de porco assada lentamente, mandioca cozida e abacaxi dourado (298,90 reais, para quatro pessoas). Nesses dois menus, o cliente escolhe também um acompanhamento e uma sobremesa entre as opções disponíveis: salpicão de frango desfiado, salada e folhas com purê de abóbora, pesto de coentro, queijo de cabra e crocante de azeitonas, salada de feijão manteiguinha. Já as sobremesas são sorvete de doce de leite, servido com farofinha de malte e pavlova com frutas amarelas e mel de abelha silvestre. Ainda há o menu “Escondidinho de Legumes” (268,90 reais para quatro pessoas”, com escondidinho de purê de mandioca, recheado com queijo de cabra e mix de legumes com azeite e ervas. Os pedidos podem ser feitos pelo Goomer até o dia 6 de maio.

NOU

Carbonara do NOU, para o Dia das Mães. Carbonara do NOU, para o Dia das Mães.

Comandado pelo chef Amilcar Azevedo, o restaurante irá oferecer duas opções de pratos. No domingo, 9, a Lasanha ao Ragú de ossobuco e o Spaghettini a carbonara ao azeite de trufas serão as sugestões especiais do dia estarão disponíveis para duas (129 reais) ou para quatro pessoas (229 reais). Para sobremesa, o NOU terá pudim, trio de mousse de chocolates ou tiramissu, (20 reais). Os pedidos podem ser feitos através do telefone (11) 3812-1848 ou pelo iFood das 11h às 23h.

Negroni

Pizza, vinho e tiramissu são as opções do Bar Negroni para o Dia das Mães. Pizza, vinho e tiramissu são as opções do Bar Negroni para o Dia das Mães.

Não é só de almoços que vive o Dia das Mães. Quem quiser comemorar poderá contar com duas opções de combos que o bar Negroni criou e vai colocar à venda nas noites de sexta, 7, a domingo, 9. O primeiro deles leva uma taça (enviados via delivery em garrafinhas) de vinho tinto Tília Malbec/Syrah, uma pizza individual de Presunto Cru (Presunto Cru, queijo brie, parmesão, alecrim, rúcula, manjericão e limão siciliano) e um tiramissu de sobremesa (70 reais através do WhatsApp ou 80 reais, no iFood). A segunda opção conta com taça de vinho branco Tília Chardonnay, uma pizza Três Queijos (gorgonzola, queijo de cabra, parmesão e sálvia) e para finalizar, tiramisú (76 reais no iFood e 67 reais pedidos diretos). Para encomendas contatar o telefone (11) 2337-4855.

