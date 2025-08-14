Das corridas de rua ao dia a dia: os modelos de tênis que estreiam em agosto

Com o aumento das corridas de rua, com cada vez mais atletas amadores procurando por uma melhor performance, as marcas de tênis têm aproveitado o bom momento para apresentar evoluções de seus modelos. A Mizuno apresenta o modelo Wave Sky 9, desenvolvido a partir da escuta atenta ao corredor, o modelo entrega amortecimento absoluto, redução do impacto e uma experiência de proteção a cada passada. Já a suíça On lança o Cloudsurfer Max, novo tênis com máximo amortecimento, projetado para oferecer conforto em corridas de longa distância. Confira estes e outros modelos para o dia a dia.

Mizuno

Mizuno: lançamento do modelo de corrida Wave Sky 9 (Mizuno/Divulgação)

O Mizuno Wave Sky 9 nasce da escuta atenta ao corredor: um tênis que entrega amortecimento absoluto, redução do impacto e uma experiência de proteção a cada passada. Nesta 9ª edição, o Wave Sky mantém sua proposta como o daily trainer da Mizuno: pensado para o uso cotidiano, com durabilidade e desempenho. Entre os principais avanços está a nova entressola com Mizuno Enerzy NXT, espuma infundida com nitrogênio que combina maciez e resposta eficiente, além do design maximalista, que eleva o volume de amortecimento e amplia a fluidez nas passadas. À venda a partir de R$ 1.199.

On

On: lançamento do Cloudsurfer Max, projetado para oferecer conforto em corridas de longa distância (On/Divulgação)

A marca suíça de roupas esportivas On lança o Cloudsurfer Max, novo tênis com máximo amortecimento, projetado para oferecer conforto em corridas de longa distância. O mais novo modelo da linha Cloudsurfer possui solado com entressola de alto volume, tecnologia CloudTec Phase em dupla camada e um composto de espuma mais macio que proporciona uma sensação ultra suave a cada quilômetro. As atualizações de design incluem cabedal plano em malha, novo mesh tecnológico e estrutura de passadores redesenhada. À venda a partir de R$ 1.399.

Yuool

Yuool: lançamento da nova cor Classic Grigiastro (Yuool/Divulgação)

A Yuool apresenta a primeira nova cor do modelo em mais de três anos, o Yuool Classic Grigiastro, um tom cinza com um leve subtom terra. Produzido em lã merino italiana, material fiado e tecido na Itália, com certificado de sustentabilidade, oferece conforto térmico e respirabilidade. À venda a partir de R$ 549.

Puma

Puma Speedcat: nova cor em colaboração com a cantora de K-pop Rosé (Puma/Divulgação)

O Puma Speedcat está de volta em uma nova combinação de cores com Rosé, ícone global da música e da moda. A nova versão do tênis está disponível em tom de azul-claro com detalhes laranja, mantendo sua silhueta baixa e linha inspiradas nas pistas de corrida.