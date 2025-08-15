On realiza corrida de revezamento em São Paulo com prêmio de R$ 10 mil; saiba como participar

Cada vez mais a On aparece nos pés de atletas profissionais e amadores nas pistas de corrida. A marca suíça que tem o tenista Roger Federer entre os acionistas ainda não possui loja própria no Brasil, mas está presente em eventos para se aproximar dos corredores. Na agenda, a On tem data marcada para a segunda edição da corrida de revezamento SquadRace, em São Paulo.

No edifício garagem do Allianz Parque, a competição reunirá corredores amadores e amantes do esporte. Além da competição em equipe, a edição deste ano vai contar com uma festa pós-evento assinada pela festa Gop Tun e novidades na premiação: além dos R$ 10 mil reais, o time vencedor irá representar o Brasil na edição de Miami do evento.

As inscrições gratuitas para o SquadRace 2025 serão abertas em 20 de agosto, às 11h, através do site oficial do evento e redes sociais da On Brasil.

Cada equipe deverá ser composta por quatro pessoas sendo obrigatoriamente dois homens e duas mulheres com idade mínima de 18 anos. Os times disputarão baterias eliminatórias em um circuito de revezamento 4x800 metros — com cada atleta percorrendo 800 metros, totalizando 3,2 quilômetros por equipe.

A cada rodada, as equipes com melhor desempenho avançam para a próxima fase. A equipe campeã conquistará o título de vencedora do SquadRace 2025, R$ 10 mil reais e vai representar o Brasil em Miami em outubro.

SquadRace: segunda edição do evento da On acontecerá em São Paulo (On Brasil/Divulgação)

“Acreditamos no poder da comunidade e na união entre performance, cultura e pertencimento. O SquadRace não é só uma corrida: é um movimento que transforma o ato de correr em um ponto de encontro entre diferentes histórias, estilos de vida e expressões urbanas, o que também tem tudo a ver com São Paulo”, diz Alexandre Martinez, diretor de marketing da On no Brasil.

Para o público no Allianz Parque, a Gop Tun vai garantir uma trilha sonora vibrante e uma experiência cultural completa desde antes da largada até depois da grande final. Os ingressos para assistir à competição e curtir a festa são gratuitos e podem ser retirados a partir do dia 25 de agosto.

“Este ano queremos proporcionar aos competidores e ao público uma experiência ainda mais premium e inesquecível do começo ao fim. Ter a Gop Tun como parceria reflete também a visão da On de que a corrida é muito mais do que a performance e competição: é também falar de lifestyle”, diz Martinez.