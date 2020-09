Atenção, spoiler: vídeo mostra detalhe de 5ª temporada de La Casa de Papel

O aviso já está dado no título: o vídeo abaixo pode conter spoilers pesados da quinta (e última) temporada de La Casa de Papel, da Netflix. Isso porque um fã da série decidiu unir todas as imagens vazadas das gravações que estão sendo feitas na Dinamarca, Portugal, entre outros.

Com 183 milhões de assinantes ao redor do mundo atualmente, o CEO da plataforma de streaming, Reed Hastings, revelou que grande parte deles passa os seus dias assistindo séries estrangeiras, como a própria La Casa de Papel — série mais assistida no Brasil em 2019, a de produção de língua não inglesa mais vista na plataforma no ano passado e que conseguiu a atenção de 65 milhões dos usuários em seu lançamento.

Uma queridinha dos brasileiros, a última temporada ainda não tem data de estreia confirmada — mas deixará muitas pessoas com o coração partido e ávidas para outra série para maratonar.

Qeem avisa, amigo é. Cuidado com o vídeo abaixo.