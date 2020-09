Covid no time do PSG: Neymar testou positivo, segundo jornal francês

A noticia foi dada pelo Twitter do Paris Saint-Germain. O time confirmou três casos positivos para covid-19 após os testes realizados nesta manhã de terça-feira, 2 de setembro. Segundo as informações do jornal L’Équipe, os jogadores infectados pelo novo coronavírus são Paredes, Di Maria e o brasileiro Neymar.

Os três jogadores observarão uma quarentena de uma semana. Estavam todos voltando de Ibiza. Os demais integrantes do time, assim como a equipe técnica, serão testados nos próximos dias. Segundo a ESPN, Mauro Icardi também testou positivo para covid-19, mas o laudo ainda não foi confirmado pelo PSG.

O próximo jogo do PSG está marcado para 10 de setembro, no Lens, pela segunda rodada da Ligue 1. Por enquanto, a partida não está ameaçada. Quatro casos de infecção por coronavírus nos oito dias anteriores, porém, podem resultar em adiamento.

O clube francês aguarda neste momento o resultado das provas de todos os jogadores que viajaram para a Espanha de férias, após a derrota para o Bayer de Munique na final da Champions League.

Neymar aproveitou a a folga em Ibiza, na Espanha, onde apareceu em passeios de barcos com amigos como o “parça” Cris Guedes e a cantora Anitta, com quem já teria tido um caso. Os dois postaram um vídeo no Instagram durante os dias de folga para o promoter David Brazil. Também estavam no grupo outros jogadores do PSG, como Marquinhos, Verratti, Navas, Herrera, Paredes e Di María.