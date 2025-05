Os 7 melhores restaurantes de Curitiba segundo ranking EXAME Casual 2025

Na lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil 2025, as cinco regiões do país estão representadas em 23 cidades, incluindo tanto capitais quanto municípios do interior, refletindo a rica diversidade gastronômica do Brasil. Curitiba o é uma das capitais representadas e tem estabelecimentos que vão da cozinha tradicional até de alta gastronomia com menu degustação.

Os restaurantes foram eleitos por 65 jurados, entre os mais importantes jornalistas, críticos e influenciadores da cena culinária nacional. Cada jurado indicou os dez melhores restaurantes que visitou nos últimos 12 meses, sem ordem de preferência.

Pela primeira vez, um restaurante fora do eixo Rio-São Paulo ocupa o topo da lista. O restaurante Origem, de Salvador, foi o mais votado, seguido pelo Lasai, do Rio de Janeiro, que manteve o segundo lugar após ser o primeiro colocado no ano passado. Confira o ranking completo abaixo ou neste link.

3 º lugar | Manu | Curitiba

Manu Buffara, do Manu: primeiro restaurante do Brasil comandado por uma mulher a servir apenas menu degustação. (Helena Peixoto/Divulgação)

Do ranking passado para este, a chef Manu Buffara subiu sete posições com o restaurante Manu, inaugurado em 2011, em Curitiba. Oitenta por cento dos fornecedores estão em um raio de 300 quilômetros do restaurante, e 60% do menu é composto de ingredientes vegetais. “Não é preciso carne ou peixe para encerrar um menu com impacto. Tudo é sobre como você respeita o ingrediente”, diz a chef. Para 2025, está em vigor o menu Vivências, com 12 etapas (720 reais). A sequência de pratos principais inclui proteínas animais como lula, lagostim e cordeiro e vegetais como feijão, batata, alho-poró e alcachofra. É possível harmonização com vinhos (460 reais) ou com bebidas não alcoólicas (230 reais). Há três anos, Manu foi eleita a melhor chef da América Latina pelo célebre Latin America’s 50 Best Restaurants. No ano passado, inaugurou em São Paulo o Exímia, bar em sociedade com o mixologista Márcio Silva e os irmãos Gabriel e Nicholas Fullen. O já anunciado restaurante Ella, em Nova York, tem previsão de inauguração para o segundo semestre deste ano.

Alameda Dom Pedro II, 317, Batel, Curitiba. De quarta a sábado, das 18h às 22h30.

18º Asu - Curitiba

No mais recente cardápio do Asu, o chef Danilo Takigawa apresenta o menu degustação "Profundidades", uma verdadeira viagem sensorial por sabores e técnicas refinadas. Composto por oito etapas, o menu, disponível por R$ 470 por pessoa, oferece uma fusão impecável de ingredientes frescos e marcantes. A experiência não segue um formato fixo de entrada, prato principal e sobremesa, proporcionando liberdade e surpresa a cada etapa. Entre pratos como o polvo assado e o Denver Steak Wagyu, Takigawa busca oferecer mais do que comida; ele propõe um teletransporte para a boa gastronomia, celebrando a maturidade de sua cozinha.

Serviço: Alameda Augusto Stellfeld, 813, Centro, Curitiba. Abre de terça a sábado no jantar.

18º Ichigo Ichie - Curitiba

O Ichigo Ichie, novo templo da gastronomia japonesa em Curitiba, chegou para proporcionar um encontro único com a alta cozinha do Japão. Em uma proposta que se inspira no conceito filosófico japonês de que cada momento é único, o restaurante oferece uma experiência gastronômica imersiva, onde cada prato é uma celebração da tradição do país do sol nascente. O cardápio, criado pelo chef Regis Hideki Shiguematsu, destaca ingredientes raros e premium, como atum bluefin, vieiras canadenses e robalo. Em um ambiente sofisticado e acolhedor, o Ichigo Ichie convida a saborear o presente em sua essência mais pura.

Serviço: Avenida Sete de Setembro, 5970, Seminário, Curitiba. Abre de segunda a sábado das 19h às 23h30; sábados das 12h às 16h. Reservas pelo whatsapp: 41 99896-4928.

24º K.Sa - Curitiba

Na esquina charmosa do Batel, em Curitiba, o K.sa é muito mais do que um restaurante; é uma extensão da alma da chef Claudia Krauspenhar. O nome, que remete à casa e ao aconchego, reflete a atmosfera acolhedora e íntima do local, onde cada detalhe conta uma história. A cozinha de Claudia é marcada pela valorização de ingredientes frescos, resultando em pratos premiados, com destaque para o polvo grelhado servido com batas salteadas, creme de pimentão tostado e pesto de ervas (R$ 189). De O K.sa é um convite a uma experiência única, onde cada refeição é uma celebração dos sentidos e da gastronomia com alma.

Serviço: Rua Fernando Simas, 260, Bigorrilho, Curitiba. De terça a sábado das 19h à meia-noite.

28º Igor - Curitiba

O restaurante Igor é um reflexo da trajetória do chef Igor Marquesini, que, após anos de experiência em restaurantes no Brasil e no exterior, criou um espaço que une suas vivências e seu amor pela gastronomia. Com passagens por Piccolo Lago, Annisa e Manu, ele traz para Curitiba um menu que conta sua história por meio de sabores autênticos e locais. Com um menu harmonizado (R$ 730) e opções à la carte (R$ 410), o Igor oferece mais que um jantar: uma viagem sensorial com ingredientes da região, onde as pequenas coisas fazem toda a diferença no prato e na experiência do cliente. ​"São as pequenas coisas que um faz pelo outro dentro de um restaurante que fazem diferença no prato do cliente", resume o chef.

Serviço: Rua Gutemberg 151, Batel, Curitiba. Abre de terça a sábado no jantar.

56º Duq - Curitiba

Inaugurado em 2023, o restaurante chama atenção logo na chegada: está instalado em um prédio que abriga um mural de 38 metros, assinado pelo artista plástico André Mendes. Comandado pelo chef Felipe Miyake e pelo sommelier José Vinícius Chupil, o Duq tem a cozinha como coração: as mesas ficam ao redor dela, e os pratos são finalizados diante dos clientes. São quatro ambientes – salão principal, bar, lounge e sala privativa – pensados para criar uma atmosfera intimista.

A casa apresenta clássicos como o Steak Tartare, as Rãs à provençal, o Stinco de Cordeiro com fregula sarda e brunoise de legumes e a sobremesa Mil folhas de baunilha. A cada estação, o chef inclui um menu sazonal ao cardápio do restaurante, com receitas inspiradas nos sabores e ingredientes do período.

Alameda Dr Carlos de Carvalho, 360, Centro, Curitiba. Tel (41) 98854-4751. Terça a sábado, a partir das 19h.

83º Feér - Curitiba

Sob o comando do chef Lênin Palhano, o restaurante apresenta um cardápio inspirado na culinária italiana com toques de brasilidade. A carta de vinhos selecionados e os drinques autorais complementam a experiência, explorando texturas, sabores e técnicas que unem tradição e criatividade.

O Feér agora oferece um novo menu, com destaque para as massas frescas, 100% produzidas na casa, e as Pizzetas de longa fermentação, assadas em forno de lastro. Entre as novidades, o Bucatini com Frutos do Mar traz a textura única da massa combinada a um molho de tomate e bisque encorpado, enriquecido com camarões, lula e mexilhão. Outra opção é o Espaguete com Creme de Ovas, que harmoniza o velouté de peixe defumado com um tartar de atum fresco.

Serviço: Avenida Manoel Ribas, 540, Mercês, Curitiba Terça a quinta, 12h às 15h e 19h às 23h; sexta e sábado, 12h às 16h e 19h às 23h; Domingo, 12h às 16h.

Os 100 restaurantes eleitos

Na lista completa escolhida pelo júri da Casual EXAME aparecem endereços em 16 estados brasileiros. Confira no site as resenhas completas dos 100 restaurantes

1 Origem Salvador 2 Lasai Rio de Janeiro 3 Manu Curitiba 4 Tuju São Paulo 5 Maní São Paulo 6 Oteque Rio de Janeiro 7 Evvai São Paulo 8 Metzi São Paulo 9 Manga Salvador 10 Fame São Paulo 11 Nelita São Paulo 12 Casa 201 Rio de Janeiro 13 A Casa do Porco São Paulo 13 Notiê São Paulo 13 Oseille Rio de Janeiro 16 Cepa São Paulo 16 Kotori São Paulo 18 Asu Curitiba 18 Glouton Belo Horizonte 18 Ichigo Ichie Curitiba 21 D.O.M. São Paulo 21 Ocyá Rio de Janeiro 23 Mocotó São Paulo 24 K.sa Curitiba 25 Oro Rio de Janeiro 26 Casa do Saulo Santarém (PA) 27 Dona Mariquita Salvador 28 Igor Curitiba 29 Taberna Japonesa Quina do Futuro Recife 30 Íz Goiânia 31 Aiô São Paulo 32 Cais São Paulo 32 Cala del Tanit São Paulo 32 Charco São Paulo 32 Kazuo São Paulo 32 Kuro São Paulo 32 Murakami São Paulo 38 Pacato Belo Horizonte 39 Ping Yang São Paulo 40 Arturito São Paulo 41 Banzeiro Manaus 42 Birosca Belo Horizonte 43 Capincho Porto Alegre 44 Valle Rústico Garibaldi (RS) 45 Cipriani Rio de Janeiro 46 Jean Georges São Paulo 47 Clandestina São Paulo 47 Fasano São Paulo 49 Remanso do Peixe Belém 50 Sud, o Pássaro Verde Rio de Janeiro 51 Arvo Recife 51 Benedita Cozinha Afetiva Fernando de Noronha (PE) 53 Aizomê São Paulo 53 A Baianeira São Paulo 55 Ori Salvador 56 Duq Curitiba 57 Trintaeum Belo Horizonte 58 Gata Gorda Belo Horizonte 59 Gero São Paulo 60 Cozinha Tupis Belo Horizonte 61 Boia Salvador 62 Chez Claude Rio de Janeiro 62 Picchi São Paulo 64 Shihoma São Paulo 65 Bar da Dona Onça São Paulo 66 Casa do Saulo Onze Janelas Belém 67 Xapuri Belo Horizonte 68 Ryo Gastronomia São Paulo 69 Tanit São Paulo 70 Komah São Paulo 71 Amado Salvador 72 San Omakase Rio de Janeiro 73 Madê Santos (SP) 74 Koral Rio de Janeiro 75 Tordesilhas São Paulo 76 Toto Restaurante Rio de Janeiro 77 Modern Mamma Osteria São Paulo 78 Ostradamus Florianópolis 79 Dalva e Dito São Paulo 80 Casa de Tereza Salvador 81 Cora São Paulo 81 Cozinha 212 São Paulo 83 Feér Curitiba 84 Mahalo Cozinha Criativa Cuiabá 85 Dois de Fevereiro Rio de Janeiro 86 Casa do João Bonito (MS) 87 Caxiri Manaus 88 Ninita Belo Horizonte 89 Divina Gula Maceió 90 Osteria Della Colombina Garibaldi (RS) 91 La Cozinha — Barra Grande Cajueiro da Praia (PI) 92 Makoto São Paulo 93 Picuí Maceió 94 Preta Restaurante Salvador 95 Reteteu Recife 96 Marie Brasília 97 Rocka Búzios (RJ) 98 Tragaluz Tiradentes (MG) 99 Xavier Porto Alegre 100 Angá Petrópolis (RJ)

Júri: Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), André Bezerra (Duo Gourmet), Arnaldo Lorençato (Veja-SP), Bárbara Browne (@mesadividida), Bruna Vitória Gasparini (@comeremcg), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Cecilia Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (Estado de Minas), Cris Beltrão (Veja Rio), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Eduardo Milan (revista Adega), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Françoise Terzian (@prazerices), Gabrielli Menezes (UOL), Georgia Guzzo (@eatingcuritiba), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Rech (Paladar/O Estado de S. Paulo), Gisele Vitoria (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Gui Torres (@siteguitorres), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (@saboresdacidade), Josimar Melo (Sabor & Arte/Folha de S.Paulo), Julia Frischtak (Cellar Vinhos), Júlia Storch (EXAME), Juliana Saad (jornalista/@jusaad), Juliana Simon (UOL), Junior Ferraro (revista Azul), Jussara Voss (@jussaravoss), Kike Martins (revista 29horas), Laura Miranda (@lauraomiranda), Lela Zaniol (Destemperados), Liana Sabo (Correio Braziliense), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Penante (@boracuritiba), Luciana Tezoto (TV Globo), Luiza Fecarotta (CBN), Marcel Miwa (Gula), Mariella Lazaretti (Prazeres da Mesa), Marina Marques (revista Claudia), Nide Lins (@nidelins), Otavio Furtado (@maiorviagem), Patricia Ferraz (Rádio Eldorado), Patricia Oyama (Elle), Paula Theotonio (jornal Correio), Priscila Matta (@deondevinho), Rafael Tonon (Eater), Raphael Camposo (@raphaelcamposo), Renata Araújo (@youmustgoblog), Renata Monti (@viagemgourmet), Rita Comini (A Gazeta Cuiabá), Roberta Malta (jornalista), Roberto Hirth (@robertohirth), Robson Mattos (@robsonmattos), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Tereza Carvalho (@proveieaprovei) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia).