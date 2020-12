Consumo de avocados dispara na Europa e EUA durante pandemia

Consumidores preocupados com a saúde estão comendo avocado como nunca durante a pandemia.

Após uma breve queda da demanda no início da crise de Covid, o consumo na Europa e nos Estados Unidos atingiu volumes recordes, de acordo com Xavier Equihua, presidente da Organização Mundial do Abacate.

“O consumo disparou”, disse Equihua em entrevista da Califórnia. “As pessoas querem comer coisas saudáveis. O novo luxo pós-pandemia será uma alimentação saudável e bem-estar. Até a indústria da moda está dizendo isso.”

A demanda pela fruta aumentou à medida que mais consumidores comem em casa. Deixou de ser apenas um componente do guacamole para festas e agora é usado em saladas, burritos e, claro, o clichê hipster da torrada de avocado. O consumo europeu deve aumentar 12% neste ano, de acordo com dados de importação, enquanto a demanda dos EUA aumentará 7%, disse Equihua, citando projeções do setor.

“Não são apenas os millennials”, disse Equihua. “Agora eles têm filhos que também comem avocado. A Geração Z também quer comida saudável. Veremos uma nova explosão nos próximos seis a oito anos”, quando a Europa pode se igualar aos americanos, que lideram o consumo, disse.

O valor das importações globais de avocado cresceu mais rápido entre as principais frutas na última década, de acordo com David Magana, analista sênior do Rabobank International. A demanda global por Hass, a variedade mais popular, crescerá a uma taxa anual de quase 5% até 2025, superando US $ 8 bilhões globalmente, segundo estimativa do Hass Avocado Board.

Com a colaboração de Nancy Moran.