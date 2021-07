Conheça os atletas mais bem pagos das Olimpíadas de Tóquio

Falta menos de uma semana para o início das Olimpíadas de Tóquio. Entre os atletas que buscarão a glória no maior evento esportivo do mundo, muita gente em busca de uma oportunidade de mostrar seu valor e de mudar de vida. Mas também muita gente que já chega com a bagagem lotada - e, em muitos desses casos, lotadas também de dinheiro.

A maioria dos atletas sofre para se sustentar ao longo da carreira, e campanhas de crowdfunding para conseguir custear a ida às Olimpíadas não são nada incomuns - em 2016, foram 750 mil dólares (3,85 milhões de reais) em doações para ajudar a bancar a viagem de 140 atletas para os Jogos do Rio e sua busca pelo valioso prêmio de 37.500 dólares (192 mil reais) que vem acompanhado da medalha de ouro.

Para um seleto grupo de atletas, entretanto, dinheiro não é problema. Com salários multimilionários, eles chegam às Olimpíadas com uma preocupação e tanto a menos na bagagem. São os super-ricos do esporte, que, claro, também querem abocanhar algumas das cobiçadas medalhas.

Um levantamento da Forbes mostra que, entre os nove atletas mais bem pagos que estarão nos Jogos de Tóquio, estão três tenistas, um golfista e cinco jogadores de basquete - todos da riquíssima liga norte-americana, a NBA.

1- Kevin Durant

O jogador de basquete, atualmente no Brooklyn Nets, ganhou incríveis 75 milhões de dólares no último ano - o equivalente a 385 milhões de reais nos últimos 12 meses. Ou 32 milhões de reais por mês. Sim, mais de 1 milhão de reais por dia.

Durant, claro, é um dos maiores nomes do esporte no mundo, e além dos diversos patrocinadores e de um salário astronômico, tem investimentos que vão desde um site de notícias, uma fatia em um time de beisebol e até sua própria empresa de capital de risco, a Thirty Five Ventures.

Aos 32 anos, ele não esteve nos jogos do Rio de Janeiro, mas chega para sua segunda participação em Olimpíadas - antes, ele esteve nos Jogos de Londres, em 2012.

2- Naomi Osaka

Pelo segundo ano consecutivo como a mulher mais bem paga do esporte mundial, a tenista japonesa somou 60 milhões de dólares em ganhos no último ano - ou mais de 307 milhões de reais.

Com apenas 23 anos, a tenista tem mais de 20 patrocinadores, inclusive gigantes como Google, Louis Vuitton e Levi's. As empresas foram responsáveis por quase 90% dos rendimentos da atleta nos últimos 12 meses.

Quatro vezes campeão de Grand Slams, ela chega como uma das favoritas ao ouro no tênis.

3- Damian Lillard

O jogador do Portland Trailblazers, também da NBA, fecha o pódio dos atletas mais bem pagos do último ano que estarão nas Olimpíadas de Tóquio.

Com 31 anos e patrocinadores como Adidas, Gatorade, Hulu e 2K Sports, entre vários outros, ele chega para os Jogos Olímpicos com mais 40,5 milhões de dólares (210 milhões de reais) na conta, que recebeu nos últimos 12 meses.

Recentemente, ele também renovou seu contrato com a Adidas, agora válido por 10 anos e com valor de incríveis 100 milhões de dólares (512 milhões de reais).

Confira os outros atletas mais bem pagos das Olimpíadas de Tóquio:

4- Novak Djokovic (tênis): US$34,5 milhões

5- Rory McIlroy (golfe): US$ 32 milhões

6- Devin Booker (basquete): US$ 30,5 milhões

7- Kei Nishikori (tênis): US$ 30,5 milhões

8- Khris Middleton (basquete): US$ 27 milhões

9- Jrue Holiday (basquete): US$ 23 milhões

A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio está marcada para a próxima sexta-feira, 23, às 8h (de Brasília). Os jogos acontecerão até 8 de agosto.