Conheça os 50 melhores hotéis do mundo (tem brasileiro na lista)

Da Ásia à América do Sul, os 50 Melhores Hotéis do Mundo estão em 35 destinos em seis continentes diferentes. A lista foi a anunciada no dia 19 de setembro em uma cerimônia em Londres, na Inglaterra. O top 10 é dominado por hotéis asiáticos, com seis citações. O grande vencedor foi o Passalacqua, que fica em uma região de vale na Lombardia, na Itália. O hotel tem apenas 24 quartos e é uma criação da família De Santis.

O único brasileiro na lista é o Rosewood São Paulo, que ficou na 27ª posição. A rede ainda teve mais duas menções, com o Rosewood Hong Kong, em segundo lugar, e Hôtel de Crillon, em Paris, que ficou na posição de número 50.

Essa é a primeira vez que o selo 50 Melhores faz uma lista dedicada à comunidade hoteleira. A marca já é conhecia pelos 50 Melhores Restaurantes do Mundo -- com versão para a América Latina -- e os 50 Melhores Bares do Mundo.

Veja a lista com os 50 Melhores Hotéis do Mundo

1 - Passalacqua, Moltrasio

2 - Rosewood Hong Kong, Hong Kong

3 - Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok

4 - The Upper House, Hong Kong

5 - Aman Tokyo, Tóquio

6 - La Mamounia, Marrakech

7 - Soneva Fushi, Maldivas

8 - One&Only Mandarina, Puerto Vallarta

9 - Four Seasons Firenze, Florença

10 - Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok

11 - Capella Bangkok, Bangkok

12 - The Calile, Brisbane

13 - Chablé Yucatán, Chocholá

14 - Aman Venice, Veneza

15 - Singita Lodges – Kruger National Park, Kruger National Park

16 - Claridge's, Londres

17 - Raffles Singapore, Singapura

18 - Nihi Sumba, Wanokaka

19 - Hotel Esencia, Tulum

20 - Le Sirenuse, Positano

21 - Borgo Egnazia, Savelletri

22 - The Connaught, Londres

23 - Royal Mansour, Marrakech

24 - Four Seasons Madrid, Madrid

25 - Aman New York, Nova York

26 - The Maybourne Riviera, Roquebrune-Cap-Martin

27 - Rosewood São Paulo, São Paulo

28 - Capella Singapore, Singapura

29 - Le Bristol, Paris

30 - Park Hyatt Kyoto, Kyoto

31 - La Réserve, Paris

32 - Gleneagles, Auchterarder

33 - Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes

34 - Cheval Blanc, Paris

35 - Four Seasons Astir Palace, Atenas

36 - Soneva Jani, Maldivas

37 - The Newt, Bruton

38 - Amangalla, Galle

39 - Hoshinoya Tokyo, Tóquio

40 - Desa Potato Head, Seminyak

41 - Eden Rock, St. Barths

42 - The Siam, Bangkok

43 - Badrutt's Palace, St. Moritz

44 - Atlantis The Royal, Dubai

45 - The Oberoi Amarvilas, Agra

46 - NoMad London, Londres

47 - The Savoy, Londres

48 - Equinox New York, Nova York

49 - Six Senses Ibiza, Portinatx

50 - Hôtel de Crillon, Paris

Brasileiro na lista

Ao lado de um dos cartões postais da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista, o Rosewood São Paulo foi inaugurado em 2022 e segue a filosofia da rede chamada de sense of place, ou seja, trazer a cultura e a história locais para as experiências dos hóspedes.

As dependências contam com mais de 450 obras de 57 artistas brasileiros. As peças estão presentes do piso ao teto. A tapeçaria inspirada na fauna e na flora nacional foi concebida por Regina Silveira, as gravuras de plantas híbridas são de Walmor Corrêa nos elevadores temáticos com os enigmáticos nomes Energético, Afrodisíaco e Alucinógeno, e as folhas douradas pendendo do teto do quinto andar foram produzidas por Laura Vinci.

Poucos meses de abrir, o Rosewood São Paulo já foi eleito um dos 100 melhores novos hotéis do mundo, no ranking feito pela prestigiada revista Travel and Leisure, em abril de 2022.