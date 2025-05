Conheça os 12 melhores bartenders do Brasil, segundo o World Class Brasil 2025

A cada ano, as cartas de drinques ganham criações com assinaturas dos bartenders, revelando a personalidade e a cultura de cada um. No Dia Mundial do Coquetel, celebrado hoje, 13, o World Class Brasil 2025, a maior competição de coquetelaria do mundo idealizada Diageo, anuncia os 12 bartenders eleitos como os melhores do país.

Após uma jornada intensa, que começou com centenas de inscritos e passou pela seleção do TOP 50 nacional, os 12 nomes seguem agora para uma fase final da competição.

De bares icônicos em São Paulo a experiências autorais no Recife, o grande vencedor será responsável por representar o Brasil na final mundial do World Class, marcada para o próximo semestre em Toronto, no Canadá, um dos palcos mais prestigiados da mixologia global atual.

Promovido pela Diageo, o World Class é reconhecido como o “Oscar da Coquetelaria” e conta com o apoio de marcas icônicas como Johnnie Walker, Don Julio, Tanqueray e Ketel One.

A competição celebra a mixologia como expressão artística, conectando técnica, criatividade e hospitalidade, pilares que hoje moldam o novo luxo nos bares ao redor do mundo.

No Brasil, o grupo já capacitou mais de 90 mil profissionais da coquetelaria por meio de iniciativas como o programa Learning for Life e a Diageo Bar Academy, que oferecem treinamentos em mais de 40 países.

Conheça os finalistas do World Class Brasil 2025

Stephano Giglio - Copacabana Palace, Rio de Janeiro

Ariel Todeschini – Ponto Gin, Curitiba

Cassiano de Sousa Melo – Spirit Copa Bar - Hotel Fairmont, Rio de Janeiro

Rodrigo Mashida – Elena Horto, Rio de Janeiro

Estella Moraes – Guilhotina Bar, São Paulo

Renata Nascimento – Bargo Mooca, São Paulo

Carmine De Luca – Território Aprazível, Rio de Janeiro

Luana Galdino Mendes da Silva – Bar dos Cravos, São Paulo

Jairo Gama – Vista e Selvagem, São Paulo

Michell Agues – Bar Skull, Rio de Janeiro

Gabriel Bueno – Consultor, Curitiba

Lucas Santos – Voar Restaurante, Arvo Restaurante & Candelária Bar, Recife

Ao longo das próximas semanas, os finalistas serão desafiados com novas provas, que testarão suas habilidades criativas e domínio técnico com os destilados da Diageo. Apenas um será coroado como o melhor bartender do Brasil.