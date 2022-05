Conheça o espaço de eventos que aproveita edificio centenário em SP

O Centro Histórico de São Paulo ganhou um novo polo de inovação e cultura: o Central, em frente à Praça da Bandeira. Não falta bagagem ao edifício – que tem 2.000 m² de área construída –, fundado pela antiga companhia Light como subestação de energia em 1926 e que, atualmente, é tombado e protegido pela prefeitura e também pelo governo do estado como patrimônio cultural.

“Precisamos recuperar o entusiasmo como ingrediente de resistência e criatividade. Mas esse não é um trabalho fácil, porque a cultura foi um dos setores que mais sofreu com a pandemia. É preciso o trabalho de apoio e fomento que distribua oportunidades de visibilidade e acolhimento”, diz Chico Lowndes, sócio do empreendimento com os empresários Leo Sanchez e Eduardo Papel.

Completamente restaurado, o edifício tem capacidade para receber 1.200 pessoas em três andares que podem ser utilizados separadamente. Com as reformas realizadas desde a construção há quase um século, o imóvel também recebeu ar-condicionado central, internet com banda larga dedicada, projeto acústico atualizado, sistema de som e luz, além de um novo estúdio de gravação.

“Mantemos uma plataforma de produção de eventos e conteúdos proprietários, onde diversidade e inclusão são pilares, abrindo espaço para novas manifestações e incentivando novos talentos, como a produtora e DJ Sophia e o crew BRIME. Essa diversidade fica explícita quando são realizadas festas privadas, shows independentes ou parcerias com Heavy Love e Gop Tun”, diz Lowndes.

