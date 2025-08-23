Casual

Conheça o desenho invisível que pode transformar o modo de viver em casa

No Brasil, herdamos o costume de criar espaços de convivência como extensões do quintal e da rua

A casa brasileira de verdade: onde o café sempre rende mais uma xícara e o sofá aceita todo mundo de qualquer jeito (Maura Mello/Divulgação)

Todos Arquitetura (Fábio Mota e Mauricio Arruda)
Publicado em 23 de agosto de 2025 às 08h53.

Existe um tipo de casa que não precisa de manual de instruções para ser vivida. É a casa que acolhe. A casa brasileira de verdade, onde o café sempre rende mais uma xícara, o sofá aceita todo mundo de qualquer jeito e a varanda é convite, não vitrine.

Mas o que faz uma casa ser assim? Muito além da decoração ou do mobiliário, é o layout! O desenho invisível que organiza as relações no espaço. Uma planta bem pensada não é só funcional: ela educa, aproxima e, quando bem generosa, incentiva encontros.

No Brasil, herdamos o costume de criar espaços de convivência como extensões do quintal e da rua. A cozinha que se abre para a sala, a mesa grande no centro, a porta da frente que não precisa de campainha para anunciar visitas. Esses elementos não surgem por acaso: são decisões de projeto que dizem “fique mais um pouco”.

A casa brasileira de verdade: onde o café sempre rende mais uma xícara e o sofá aceita todo mundo de qualquer jeito (Ruy Teixeira/Divulgação)

Um corredor estreito pode apressar passos. Já um canto com luz natural e cadeiras confortáveis convida à pausa. Uma cozinha fechada pode isolar quem prepara refeições; o ambiente integrado transforma a comida em assunto. O posicionamento das janelas, o tamanho das portas, a forma como o sofá está virado — tudo isso orienta como as pessoas se encontram, se olham e se escutam.

E talvez seja isso que nos falte em muitos lares contemporâneos: espaços que incentivem o improviso das conversas longas, a naturalidade dos encontros sem agenda. Porque a planta, quando pensada para aproximar, não apenas organiza cômodos, ela ensina hospitalidade.

Para a TODOS Arquitetura, projetar uma casa é também orquestrar a vida que nossos clientes querem ter dentro dela. Com tempo para respirar, ouvir e falar. 

