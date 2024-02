Jato brasileiro é queridinho dos milionários e o mais vendido do mundo

O Brasil é uma potência na indústria da aviação. Símbolo nacional, a Embraer é a terceira maior empresa do setor em número de vendas em todo o mundo. Mas em um segmento não tem para ninguém. Os jatos leves da série Phenom 300 são mais vendidos do mundo há 12 anos consecutivos. Os dados foram divulgados pela General Aviation Manufacturers Association (GAMA), no dia 21 de fevereiro.

Somente em 2023, a Embraer entregou 63 aeronaves da série Phenom 300. Na última década já foram entregues 730 unidades em todo o mundo, com operação em 40 países. Com mais de 2 milhões de horas de voo registradas, o Phenom 300 tornou-se recentemente o jato executivo mais voado nos Estados Unidos, com mais de 360 mil voos em um período de 12 meses.

“A série do Phenom 300 continua a demonstrar o compromisso da Embraer em oferecer a melhor experiência em aviação executiva”, diz Michael Amalfitano, presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva.

“Por mais de uma década, a aeronave conquistou o merecido reconhecimento e continua a se destacar em termos de desempenho, tecnologia, conforto e suporte. Com uma dedicação contínua aos nossos fiéis clientes, continuaremos a desenvolver o programa com base no feedback dos operadores, nas tendências do setor e nas novas tecnologias”, afirma.

Como é o avião

Jato leve mais rápido em produção, o Phenom 300E tem velocidade máxima de cruzeiro de 860 quilômetros por hora e um alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km), com cinco ocupantes a bordo. Com o melhor desempenho de subida, os custos de operação e manutenção do Phenom 300E são inferiores aos dos seus pares, uma das qualidades que os milionários mais adoram. A aeronave é capaz de voar a 45.000 pés (13.716 metros), impulsionada por dois motores.

As maiores janelas da classe oferecem iluminação natural abundante na cabine, bem como no banheiro privativo. O conforto dos assentos, com reclinação e capacidade de movimento total, é reforçado pela melhor pressurização entre os jatos leves (altitude máxima da cabine de 6.600 pés). O Phenom 300E possui zonas de temperatura distintas para pilotos e passageiros, guarda-roupa, refreshment center, opções de comunicação de voz e dados e sistema de entretenimento.