Conheça 5 dicas de como se vestir no ambiente de trabalho

É verdade que algumas empresas têm adotado regras menos rígidas para as roupas dos funcionários – e até dias dedicados aos trajes informais. Mas, dependendo do ambiente de trabalho, o dress code ainda é formal e valem algumas dicas para não errar na hora de se vestir. E os cuidados não valem só para quem está todos os dias no escritório, mas também para reuniões e entrevistas de emprego.

Para o consultor Pablo Inisio, supervisor do curso de imagem no Centro Europeu, a escolha da roupa pode influenciar diretamente na imagem transmitida aos colegas. Por isso, aconselha evitar as peças que causam impressão de desleixo ou falta de cuidado. E, segundo o especialista, os cuidados devem ir além: maquiagem, acessórios e até mesmo cores de roupas devem ser escolhidos com atenção.

Confira as dicas para se vestir no trabalho

Evite roupas muito justas ou com transparência; Evite Itens de aparência esportiva ou casual em ambientes formais; Cuidado com cores conflitantes e chamativas; Evita roupas muito largas ou desajustadas; Cuidado com pequenas manchas, rasgos e roupas mal conservadas.

