Azzaro Sport: como é a nova fragrância francesa de R$ 229

Para o estilista Loris Azzaro, parecia inadmissível criar qualquer roupa sem o toque final de perfume. Tanto é que a grife do ítalo-francês foi constantemente reconhecida no universo das fragrâncias nos últimos 30 anos – e tem espaço cativo entre os mais vendidos com o Azzaro pour Homme. Desta vez, a aposta é o recém-lançado Azzaro Sport, que ganhou até campanha exclusiva para o Brasil.

Quem representará a novidade será o ator Rômulo Estrela, que também protagonizou a gravação na Praia do Recreio, no Rio de Janeiro, e que servirá para a ação de lançamento da Eau de Toilette. E essa foi a primeira peça da Azzaro totalmente desenvolvida no país (neste caso, contou com a direção de Renan Vignoli) e a intenção é “provocar espectadores com energia, vitalidade e dinamismo”.

Enquanto o frasco recebeu desenho inspirado na esportividade, com detalhes vermelhos e interior à mostra, a fragrância combina notas de topo de grapefruit e abacaxi, notas de coração com lavanda e sálvia, enquanto o fundo remete a sândalo e fava tonka – que, para a Azzaro, remetem a uma “onda quente e vibrante”. Tanto que a proposta é oferecer frescor, o que combina com uso diário.

Para quem ficou interessado, a recém-lançada fragrância aromática fougére masculina já é oferecida no e-commerce da marca na embalagem de 100 ml (única disponível) por 229 reais. No marketplace das Americanas, a grife oferece opções masculinas com preços que partem dos 114 reais, no caso do Azzaro Pour Homme com 30ml, e pode chegar aos 413 reais no Wanted By Night com 100 ml.

