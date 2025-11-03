Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Compras se tornaram experiências e viram oportunidade de ouro para a Galeries Lafayette

Pela primeira vez no Brasil, Alexandre Liot, vice-presidente da Galeries Lafayette — tradicional loja de departamentos de Paris, na França —, fala sobre o grupo familiar que completou 130 anos em 2024

130 anos de tradição: a Galeries Lafayette foi inaugurada em 1894, no Boulevard Haussmann (Galeries Lafayette/Divulgação)

130 anos de tradição: a Galeries Lafayette foi inaugurada em 1894, no Boulevard Haussmann (Galeries Lafayette/Divulgação)

Carolina Gehlen
Carolina Gehlen

Head of Design

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 07h15.

Tudo sobreAgências de turismo
Saiba mais

Primeira loja de departamentos da Europa, a Galeries Lafayette ocupa 70.000 metros quadrados de área de vendas, na flagship localizada no Boulevard Haussmann, e recebe mais de 35 milhões de visitantes por ano.

Reúne mais de 3.500 marcas de moda, beleza, casa e gastronomia, apresentadas por uma equipe de mais de 5.000 colaboradores de 42 nacionalidades. Há mais de um século sob administração da mesma família, a marca segue fiel ao propósito original: oferecer bons preços para todos os perfis de clientes.

Em visita a São Paulo, Liot falou com a Casual EXAME. Confira. 

O consumo de luxo não se limita mais ao produto, mas se estende à experiência e ao estilo de vida que representa. Como você percebe esse movimento e quais são suas implicações para marcas tradicionais como a Galeries Lafayette?

O luxo se libertou da simples noção de posse para se tornar uma experiência global em que a emoção, a história e a conexão pessoal são tão importantes quanto o próprio produto. Para uma maison histórica como a Galeries Lafayette, isso representa uma oportunidade excepcional. Iniciamos uma transformação profunda: uma reorganização completa de nossos universos de moda e luxo para criar um percurso fluido e coerente; a restauração de nossa Cúpula Art Nouveau, verdadeiro símbolo parisiense; a abertura de espaços imersivos, como o espaço Beauty & Care e o (Re)Store, dedicado à moda responsável; além de reforçar nossos serviços premium. Nossa ambição é clara: fazer da Galeries Lafayette o destino de compras mais inspirador e influente na cena parisiense e na mundial, onde herança e inovação se encontram para oferecer a cada visitante uma experiência memorável.

Como você percebe o comportamento dos clientes brasileiros em relação ao consumo de luxo? Qual é o propósito da vinda ao Brasil?

A clientela brasileira é uma das mais importantes para a marca — está entre os dez maiores públicos consumidores —, e queremos ampliar ainda mais essa presença. A vinda ao Brasil tem como objetivo ouvir os clientes brasileiros. Sua abordagem do luxo é tanto emocional quanto exigente: buscam autenticidade, qualidade e singularidade, ao mesmo tempo que gostam de descobrir as últimas criações de designers. Observamos neles um forte apego à experiência na loja, ao contato humano, à qualidade do serviço e a serviços personalizados, como personal shopping, atendimento multilíngue ou salas privativas. Eles também estão muito atentos à descoberta: eventos exclusivos, novas marcas, gastronomia francesa ou experiências culturais fazem parte dos fatores que os atraem, o que nos incentiva a oferecer uma Paris de excelência, combinando savoir-faire, hospitalidade e experiências únicas.

Alexandre Liot, vice-presidente da Galeries Lafayette (Galeries Lafayette/Divulgação)

Na era das compras online, cada vez mais fáceis e rápidas, o que ainda torna a experiência na loja física insubstituível?

As nossas vendas digitais hoje são 10%. Queremos chegar a 15%, e não mais do que isso. O digital é uma ferramenta incrível de conforto e acessibilidade, mas nada substitui a magia de um lugar icônico como a Galeries Lafayette. Aqui, os clientes vivem uma imersão sensorial. Acreditamos no comércio híbrido: o digital simplifica e personaliza a jornada, enquanto a loja permanece um lugar de inspiração, de aconselhamento e de relacionamento humano onde o ato de comprar faz todo o sentido.

Fala-se muito em personalização no comércio de luxo. Como encontrar o equilíbrio entre tecnologia, dados e toque humano que sempre caracterizou esse mundo?

A personalização tornou-se um padrão de luxo. Ela se apoia em dois pilares complementares: inovação tecnológica e expertise humana. Os dados e as ferramentas digitais nos permitem compreender melhor as expectativas de nossos clientes e antecipar suas preferências. Mas o coração de nossa atividade continua a ser o relacionamento humano: escuta, aconselhamento, sensibilidade cultural e capacidade de surpreender. Nossas equipes, incluindo personal shoppers multilíngues, consultores especializados e espaços exclusivos, incorporam esse know-how. A tecnologia vem enriquecer esse relacionamento: agendamento facilitado de compromissos, comunicação fluida por meio de nossas plataformas e acompanhamento personalizado das jornadas de compra.

A sustentabilidade e a razão de ser/propósito também estão presentes no universo do luxo. Como colocar esses valores no centro da estratégia sem, no entanto, perder a aura de desejo que envolve essas marcas?

O luxo é, por essência, um setor voltado para a perenidade. Hoje, essa dimensão deve ser prolongada por compromissos concretos em favor da sustentabilidade e da responsabilidade. A Galeries Lafayette foi pioneira com a iniciativa Go For Good, que valoriza marcas com impacto ambiental e social positivo. Criamos o (Re)Store, um espaço de segunda mão dentro da loja, e realizamos a renovação do nosso patrimônio arquitetônico incorporando uma abordagem sustentável. Longe de enfraquecer o desejo, esses compromissos dão-lhe sentido; as novas gerações aspiram a um luxo ao mesmo tempo responsável, inspirador e carregado de emoção. Nossa missão é provar que a excelência estética, a inovação e o impacto positivo podem coexistir sem concessões. 

Acompanhe tudo sobre:ModaLuxo

Mais de Casual

Lançamentos do Mubi em novembro de 2025: veja os filmes e as séries

7 coisas que você precisa saber sobre canetas tinteiro

Foco no MPB: Marisa Monte, Caetano e Alcione sobem aos palcos em São Paulo

Visitamos a fábrica do BMW X5, primeiro SUV de luxo híbrido nacional

Mais na Exame

Mundo

Trump diz acreditar que dias de Maduro estão contados

Um conteúdo Bússola

Com IA, empresa de tecnologia reduz prazo de tarefa de 2 anos para 10 meses

Mercados

B3 terá pregão mais longo a partir de hoje; entenda

Inteligência Artificial

O recado de Trump: China não pode ter chips top de linha da Nvidia