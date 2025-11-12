Como uma loja em Paris está conquistando o mundo — sem vender online

Vendas em grandes marketplaces, site próprio com envios internacionais e Instagram com diversas postagens são algumas das estratégias de grandes marcas para atingir e gerar desejo nos consumidores — onde quer que estes estejam. No entanto, uma marca parisiense está criando interesse global apenas com uma loja de rua, sem planejamento digital.

A Rubirosa's, é o novo projeto da designer de joias e moda parisiense Lauren Rubinski. Inspirada na história de seu avô, Ludovic Élazar Rubinski, um comerciante francês especializado em peças de algodão e caxemira que fornecia popelina para as camisas eclesiásticas do Vaticano.

Na loja localizada na rue de Grenelle, próxima à Torre Eiffel, a criadora absorve as referências de seus antepassados e apresenta uma linha de pijamas em 16 tonalidades, suéteres de caxemira, camisas estruturadas e mocassins com toque aveludado.

Para conhecer as peças é preciso visitar a loja. “Não temos site e não teremos. Imaginei uma loja de encontros, com poucos produtos, mas com uma grande variedade de cores”, diz a designer ao site L'Officiel.

Além de estar fora do universo online, a loja também apresenta uma estética antiga, em um espaço que mais parece ter saído do século passado.

A assinatura do espaço é feita por Louis Charles Aka, ex-assessor político que se tornou arquiteto de interiores e diretor artístico. Ele assina a decoração do espaço com carpete vermelho intenso, cortinas venezianas, bustos clássicos e roupas expostas em nichos de madeira.

“Ao contrário do que se pode pensar, é um lugar tipicamente francês”, afirma a designer até então reconhecida por sua marca joias.

Entre as prateleiras, é possível encontrar chaveiros e pingentes de bolsa gravados com palavras como love e luck — detalhes que remetem à joalheria de Lauren.

Rubirosa's: aposta em peças clássicas com 166 opções de cores (WWD /Reprodução)

Aos sábados, o espaço também oferece um serviço de bordado personalizado, permitindo adicionar iniciais, nomes ou mantras de sorte às peças.

Segundo o site francês The Boldway, aos 23 anos, Rubinski já havia lançado sua primeira marca de joias. Desde então, construiu um império discreto e sofisticado: a Lauren Rubinski Joaillerie, hoje presente em mais de 50 pontos de venda ao redor do mundo — de Net-à-Porter a Bergdorf Goodman.

O minimalismo segue para a página no Instagram, com apenas duas publicações, e mais de 13 mil seguidores atentos às postagens. Enquanto o mundo disputa atenção online, Rubinski escolhe o luxo de ser encontrada somente por quem realmente procura.