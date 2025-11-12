Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Como uma loja em Paris está conquistando o mundo — sem vender online

A Rubirosa’s, de Lauren Rubinski, desafia o e-commerce ao atrair consumidores globais apenas com um espaço físico em Paris

Lauren Rubinski: fundadora da loja parisiense Rubirosa's (WWD/Reprodução)

Lauren Rubinski: fundadora da loja parisiense Rubirosa's (WWD/Reprodução)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 12h53.

Vendas em grandes marketplaces, site próprio com envios internacionais e Instagram com diversas postagens são algumas das estratégias de grandes marcas para atingir e gerar desejo nos consumidores — onde quer que estes estejam. No entanto, uma marca parisiense está criando interesse global apenas com uma loja de rua, sem planejamento digital.

A Rubirosa's, é o novo projeto da designer de joias e moda parisiense Lauren Rubinski. Inspirada na história de seu avô, Ludovic Élazar Rubinski, um comerciante francês especializado em peças de algodão e caxemira que fornecia popelina para as camisas eclesiásticas do Vaticano.

Na loja localizada na rue de Grenelle, próxima à Torre Eiffel, a criadora absorve as referências de seus antepassados e apresenta uma linha de pijamas em 16 tonalidades, suéteres de caxemira, camisas estruturadas e mocassins com toque aveludado.

Para conhecer as peças é preciso visitar a loja. “Não temos site e não teremos. Imaginei uma loja de encontros, com poucos produtos, mas com uma grande variedade de cores”, diz a designer ao site L'Officiel.

Além de estar fora do universo online, a loja também apresenta uma estética antiga, em um espaço que mais parece ter saído do século passado.

A assinatura do espaço é feita por Louis Charles Aka, ex-assessor político que se tornou arquiteto de interiores e diretor artístico. Ele assina a decoração do espaço com carpete vermelho intenso, cortinas venezianas, bustos clássicos e roupas expostas em nichos de madeira.

“Ao contrário do que se pode pensar, é um lugar tipicamente francês”, afirma a designer até então reconhecida por sua marca joias.

Entre as prateleiras, é possível encontrar chaveiros e pingentes de bolsa gravados com palavras como love e luck — detalhes que remetem à joalheria de Lauren.

Rubirosa's: aposta em peças clássicas com 166 opções de cores (WWD /Reprodução)

Aos sábados, o espaço também oferece um serviço de bordado personalizado, permitindo adicionar iniciais, nomes ou mantras de sorte às peças.

Segundo o site francês The Boldway, aos 23 anos, Rubinski já havia lançado sua primeira marca de joias. Desde então, construiu um império discreto e sofisticado: a Lauren Rubinski Joaillerie, hoje presente em mais de 50 pontos de venda ao redor do mundo — de Net-à-Porter a Bergdorf Goodman.

O minimalismo segue para a página no Instagram, com apenas duas publicações, e mais de 13 mil seguidores atentos às postagens. Enquanto o mundo disputa atenção online, Rubinski escolhe o luxo de ser encontrada somente por quem realmente procura.

Acompanhe tudo sobre:ModaParis (França)

Mais de Casual

Na Fórmula 1, Ferrari dança com carros (e pilotos) fora da pista. E agora?

Bem-estar redefine consumo de bebidas alcoólicas nas festas de fim de ano

As cidades mais fitness dos Estados Unidos e do Brasil; conheça

5 restaurantes em São Paulo para aproveitar a temporada de trufas brancas

Mais na Exame

ESG

Com foco na adaptação, setor de infraestrutura inova estratégia na COP30

Mercados

Taurus culpa tarifas por queda na venda de armas nos EUA

Mundo

COP30: Brasil e França lancarão iniciativa global contra fake news de clima

Brasil

Com aporte do BID, Fundo do Clima terá R$ 25 bi em 2026, diz Mercadante