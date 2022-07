Como ouvintes impactam no sucesso de artistas através do Spotify

Fãs são tudo e é isso que mostra o estudo global Fan Study, do Spotify for Artists, uma análise trimestral do comportamento de fãs ao redor do mundo. Os dados mais recentes revelam como a música está indo cada vez mais longe e artistas do mundo inteiro estão quebrando barreiras e cruzando fronteiras. Tudo isso devido a uma base de fãs cada vez mais global. Quem não se lembra do engajamento dos brasileiros com a música Envolver, de Anitta, que atingiu o primeiro posto nas paradas globais.

Embora possa se pensar que a maioria dos novos fãs vem de perto, por exemplo, os dados contam uma história muito diferente: 64% dos ouvintes mensais de um artista são fãs de fora do país de origem dele. Além disso, as atividades dos fãs contribuem diretamente para o sucesso do artista: salvar faixas e adicioná-las às playlists pessoais, por exemplo, impactam diretamente em streamings futuros.

Confira 6 insights comportamentais do Fan Study do Spotify sobre os fãs na música:

1. Em média, os usuários do mundo todo escutam artistas de 14 países diferentes todos os meses. Usuários da América Latina e dos Estados Unidos e Canadá fazem parte desta média; porém para os ouvintes europeus, esse número chega a 16 países por mês; enquanto que para ouvintes do Oriente Médio e África, esse número cai para 12, e da Ásia-Pacífico, para 11 países por mês.

2. Em média, 66% das descobertas de novos artistas acontecem fora do país de origem do artista e quando isso acontece, o engajamento delas é super alto: 62% salvam as músicas, 63% adicionam as faixas do artista a playlists.

3. Quando um ouvinte salva uma faixa, isso mostra que ele quer ouvir aquela música novamente. E não apenas em alguns dias ou semanas, mas em meses. Por exemplo, 6 meses após salvar uma faixa, um fã escuta as músicas de seu artista favorito 3 vezes mais do que antes.

4. Quando um fã adiciona uma música a uma playlist pessoal, os streamings da faixa aumentam em 41% e a frequência de visitas ao perfil do artista daquela música em 12%.

5. Em média, os top 5% de fãs escuta 6 vezes mais que todo o restante da audiência. Os top fãs de música religiosa, clássica, rock, latina e hip hop ultrapassam esta média, como se vê no gráfico abaixo.

6. Os artistas começam com bases de fãs nacionais e depois expandem para outras partes do mundo. No primeiro ano de lançamento no Spotify, os novos seguidores de um artista são do mesmo país que ele, mas depois de cinco anos esse número muda: 57% dos artistas têm um crescimento maior de seguidores de países estrangeiros

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.