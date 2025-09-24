Fórmula 1 leva tecnologia de ponta ao bem-estar dos funcionários em parceria com a Technogym

A Fórmula 1 passou a enxergar o bem-estar dos funcionários como peça-chave para o sucesso do negócio. O Centro de Mídia e Tecnologia da categoria, em Biggin Hill, na Inglaterra, ganhou uma academia equipada pela Technogym, líder italiana em wellness, como parte do Programa de Bem-Estar Corporativo da empresa.

O espaço exclusivo reúne equipamentos de última geração e o Technogym Ecosystem, aplicativo que conecta diferentes dispositivos e permite treinos personalizados. A ideia é proporcionar aos colaboradores da F1 uma experiência completa de cuidado físico e mental, incentivando a prática regular de exercícios e o monitoramento contínuo da saúde.

“A Fórmula 1 é muito mais do que um esporte, é um estado de espírito que nos move, nos inspira e nutre nossa alma. Este novo centro de bem-estar, concebido como um programa esportivo completo, representa mais um passo no cuidado com nossos funcionários, apoiando-os a dar o seu melhor todos os dias, em um ambiente global, exigente e frenético”, afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

Performance também nos negócios

A escolha pela Technogym não é por acaso: a companhia italiana é referência mundial na fabricação de equipamentos de wellness. Em 2024, registrou aumento de 11,5% na receita, alcançando € 901,2 milhões no ano. Em 2025, o ritmo de crescimento se manteve acelerado — no primeiro semestre, o faturamento atingiu € 458,8 milhões, alta de 14,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“Estamos orgulhosos que uma organização icônica e internacional como a Fórmula 1 tenha escolhido a Technogym para apoiar o bem-estar de sua equipe. É um reconhecimento do nosso compromisso em fornecer soluções de bem-estar de ponta que combinam inovação tecnológica, experiência do usuário e conhecimento esportivo”, declarou Nerio Alessandri, fundador e CEO da Technogym.

Do paddock ao escritório

Assim como preza alta performance nas pistas, a Fórmula 1 agora aplica a mesma lógica no ambiente corporativo. Ao incluir os funcionários em um ecossistema de inovação e saúde, a organização reforça que a tecnologia não serve apenas para vencer corridas, mas também para valorizar o capital humano que sustenta o negócio.