Como não errar na hora de investir um bom dinheiro num armário planejado

A cozinha é um ambiente com características bem particulares. Trata-se de um ponto da casa próprio para o preparo de alimentos, mas também um importante ponto de encontro social. E por isso merece a devida atenção. Os móveis do cômodo precisam chamar atenção pela beleza, qualidade, resistência e máxima eficiência. Antes de definir a decoração do espaço convém refletir sobre o modelo de armário de cozinha que mais faz sentido para ele. E considere adquirir um modelo planejado.

Por que vale a pena investir em um móvel do tipo? Continue a leitura para descobrir. Nesta matéria também explicaremos por que os armários planejados viraram mania entre os decoradores, mostraremos suas principais características e como eles podem ajudar a valorizar sua cozinha.

Quais as principais vantagens dos móveis planejados?

As pessoas desejam cada vez mais ter os ambientes de casa personalizados de acordo com o seu gosto e suas necessidades. E elas também querem otimizar o espaço físico de seus imóveis. É por isso que os móveis planejados são tão oportunos e uma ótima opção para a decoração de interiores. Todos os espaços habitados podem ser modulados de acordo com o que é exigido em projeto, criando soluções incomuns.

Móveis planejados podem ser feitos de diversos materiais, como madeira maciça, MDF, OSB e até metal. Podem ser produzidos de acordo com vários estilos e na cor da sua preferência. O melhor de tudo: são sob medida, ou seja, podem ter as dimensões exatas dos locais onde serão instalados. Isto é perfeito para solucionar plantas extremamente complexas, a realidade de inúmeras cozinhas.

Móveis de cozinha planejados são a melhor escolha para quem não abre mão de praticidade e estilo, funcionalidade e conforto. Módulos de armários de cozinha planejados podem se traduzir em ambientes lindos, elegantes e modernos. Podem oferecer vários recursos para embutir equipamentos e aproveitar cantinhos com pouco espaço. Além disso, oferecem ótima relação custo-benefício e são fáceis de montar.

Como tirar uma cozinha planejada do papel?

Os exemplos que ilustram esta matéria já podem servir de inspiração para o seu projeto. Mas se quiser montar algo único, exatamente com a sua cara, vale a pena perseguir sua própria vontade e definir dos móveis às luminárias, incluindo equipamentos e outros detalhes. Antes de mais nada, meça sua cozinha com bastante precisão (só assim para saber o que cabe de fato no espaço).

Depois, liste as suas necessidades, anotando principalmente os utensílios e equipamentos que precisará para realizar as atividades do dia a dia. Por fim, pense na distribuição das peças, onde tudo será guardado e como a circulação irá fluir no local.

Uma cozinha bem planejada deve ter bancadas tão largas quanto o possível. Cada cantinho precisa ser funcional. Por que não um nicho para guardar a lixeira? Ou um nicho para pendurar panos de pratos? Ou ainda uma mesa extra de refeições, retrátil?

Deve haver espaço reservado para os três principais equipamentos – pia, geladeira e fogão –, caso você não tenha outros em mente. Dica: as superfícies devem ser fáceis de limpar.

Se pensamos com cuidado na hora de decidir o revestimento do piso e das paredes, por que não dar a mesma atenção aos armários da cozinha? Podem ficar ao natural, por exemplo, ou ser laqueados e laminados.

É possível planejar a combinação de cores e texturas de modo a ressaltar o estilo de decoração desejado. Também dá para escolher detalhes como dobradiças, pés, rodapés, roda forros e frisos de acordo com as tendências que mais lhe agradam.

Algo bastante comum nas cozinhas contemporâneas é ter um layout integrado com outros ambientes, assim como a utilização de ilhas ou penínsulas.

Armários com porta de correr, porta com abertura em sistema de pistão ou com fecho magnético costumam ser os mais práticos. E há os que dispõem de puxadores embutidos ou com recortes na própria marcenaria. São só algumas das muitas possibilidades para armário de cozinha planejado.

Essas dicas de decoração com armário de cozinha foram criadas pela equipe Viva Decora.