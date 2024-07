Apartamento de Jô Soares está à venda por R$ 11 milhões; veja fotos

"Um Beijo do gordo!". O clássico bordão de despedida de Jô Soares em seus programas permanece na memória de muitos brasileiros. Dois anos após sua morte, o apresentador voltou a ser lembrado, por causa da venda de um dos seus imóveis.

Nesta semana, a venda do apartamento de Jô foi anunciada no mercado por R$ 11,2 milhões. Localizado no luxuoso bairro de Higienópolis, no centro de São Paulo, o imóvel ganhou destaque no documentário "Um beijo do gordo", recém-lançado pelo Globoplay.

No ano passado, em julho, o apartamento estava anunciado por R$ 12 milhões. Desde então, o preço foi reduzido em R$ 800 mil, segundo a imobiliária responsável pela venda.

Como é o apartamento?

O apartamento que pertenceu ao apresentador está localizado na Avenidade Higienópolis. O imóvel tem 628 m² e oferece vista para o vale do Pacaembu.

Ele conta com quatro quartos, sala de estar, sala de jantar, biblioteca, sala de cinema com home theater, ar-condicionado central, proteção antirruído em todos os cômodos e decoração com mármores originais.

O documentário "Um Beijo do Gordo", que estreou neste domingo, 28, revela detalhes dos itens pessoais e da decoração do apartamento do apresentador. Entre os destaques, há um quadro com gravatas de Jô e um corredor com quadros que homenageiam um dos maiores nomes da televisão brasileira.

Morte

Jô Soares faleceu em 5 de agosto de 2022, aos 84 anos. A causa da morte do apresentador foi relacionada a uma insuficiência renal e cardíaca, causada por sua condição de obesidade, informou sua ex-mulher, Flávia Pedras Soares, na época.

A herança de Jô foi dividida entre Flávia e os funcionários que trabalharam em sua casa ao longo dos anos.