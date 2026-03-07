Com alma de Volvo e sotaque coreano, Koleos chega em abril para ser Renault de luxo

Há tempos a Renault tenta emplacar o Koleos no Brasil. Em 2016, chegou a apresentá-lo no Salão do Automóvel de São Paulo com a intenção de comercializá-lo no ano seguinte. Mas, o preço estimado em aproximadamente R$ 160 mil e a falta de experiência da marca no segmento emperraram o avanço do SUV rumo ao mercado brasileiro.

A segunda geração tinha acabado de ser lançada, e a expectativa era lustrar a imagem da marca com um SUV médio-grande bonito e bem equipado. Para concebê-lo, a Renault se juntou à Samsung Motors, enquanto produção se dava em Busan, na Coreia do Sul.

O motor 2.5 quatro-cilindros de 170 cv e 23,7 kgfm de torque entregava desempenho apenas modesto ao SUV, mas o atraente estilo assinado pelo holandês Laurens van den Acker (hoje Chief Design Officer do Renault Group), o amplo espaço interno e a recheada lista de equipamentos davam ao Koleos condições de enfrentar Toyota RAV4, Honda CR-V e Hyundai Santa Fe, entre outros.

Da plataforma CMF-D – compartilhada então com modelos da Nissan, como X-Trail e Qashqai – o Koleos pulou para a arquitetura CMA nesta terceira geração, que desembarca no Brasil no próximo mês por preços ainda não divulgados. Desenvolvida por Volvo e Geely, desde 2022 a Compact Modular Architecture está presente na gama Renault em função da parceria estabelecida na Coreia do Sul entre a francesa e a chinesa.

A Renault no mercado internacional

Primeiro hibrido da Renault no Brasil, o Koleos é o terceiro veículo do International Game Plan no Brasil, o plano estratégico da marca Renault para os mercados internacionais.

“Com o Koleos full hybrid E‑Tech, a Renault dá continuidade ao novo posicionamento iniciado com Kardian e Boreal, ampliando sua gama de produtos e reforçando a sua preença no mercado brasileiro”, explica Aldo Costa, diretor comercial da Renault do Brasil.

Oferecido em versão única, esprit Alpine full hybrid E-Tech, o SUV combina um motor 1.5 turbo com dois elétricos acoplados à transmissão automática DHT (Dual Hybrid Transmission) e uma bateria de íons de lítio de 1,64 kWh. Somados, geram 245 cavalos de potência e 56,1 kgfm de torque, transmitidos às rodas dianteiras. Dados da marca indicam aceleração de 0 a 100 km/h em 8,3 e velocidade máxima de 180 km/h.

Quanto às medidas, são 4,78 metros de comprimento, 2,82 m de entre-eixos, 1,88 m de largura e porta-malas de 431 litros (VDA), ampliado para 1.623 litros com os bancos rebatidos.

Na lista de equipamentos destacam-se o ar-condicionado de três zonas com sensor de qualidade do ar, bancos dianteiros ventilados, bancos dianteiros e traseiros aquecidos, teto panorâmico e três telas de 12,3 polegadas e sistema de som Bose com 10 alto-falantes.

“O Koleos é mais um importante marco no novo posicionamento da marca no país”, resume Ariel Montenegro, presidente e diretor-geral da Renault Geely do Brasil.