Renault e Geely firmam acordo para produzir veículos híbridos e elétricos no Brasil

O Renault Group e o Geely Holding Group assinaram um acordo nesta segunda-feira, 17, para produção e venda de veículos híbridos e elétricos no Brasil. A parceria prevê que a Geely se torne acionista minoritária da Renault do Brasil, com acesso à infraestrutura industrial e comercial da montadora francesa no país.

A Renault do Brasil passará a distribuir os modelos da Geely no mercado brasileiro, aproveitando sua rede de concessionárias e serviços. Além disso, as fábricas do Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), serão utilizadas para a produção de novos modelos das duas marcas.

A parceria ainda está sujeita à aprovação de órgãos reguladores. Caso seja aprovada, permitirá que a Geely expanda sua presença na América do Sul e que a Renault fortaleça sua atuação no segmento de veículos de baixa e zero emissão.

Expansão da Renault e Geely no mercado global

Em comunicado divulgado, Luca de Meo, CEO da Renault, disse que o acordo reforça a presença industrial da marca no Paraná e fortalece sua posição no Brasil, um de seus principais mercados. Já o presidente da Geely, Eric Li, afirmou que a colaboração faz parte da estratégia da montadora chinesa de expandir sua presença global e promover tecnologias mais sustentáveis.

O Brasil representa 44% das vendas automotivas da América Latina, tornando-se um mercado estratégico para ambas as empresas. A Geely já tem acordos com a Renault na Coreia do Sul e na Horse, joint venture de motores híbridos.

A entrada da Geely no Brasil segue a tendência de expansão de marcas chinesas no setor automotivo nacional, competindo com montadoras tradicionais e novas fabricantes de veículos elétricos.