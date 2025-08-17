Com 29 unidades, híbrido da Lamborghini custará US$ 3,5 milhões e será o mais rápido da marca

A Lamborghini apresentou durante a Monterey Car Week seu novo carro híbrido plug-in, o Fenomeno, anunciado como o veículo mais rápido já produzido pela montadora. O modelo terá preço aproximado de US$ 3,5 milhões e será disponibilizado em uma edição limitada de 29 unidades para venda, além de uma reserva para a própria coleção da fabricante.

O Fenomeno combina um motor V12 de 6,5 litros, com 835 cv, a três motores elétricos que somam 245 cv, totalizando 1.080 cv de potência. O torque máximo alcança 725 Nm a 6.750 rpm, permitindo aceleração de 0 a 100 km/h em 2,4 segundos e velocidade máxima superior a 350 km/h.

A relação peso-potência é de 1,64 kg/cv, considerada a melhor na história de 62 anos da Lamborghini. O veículo também possui bateria de 7 kWh, oferecendo cerca de 20 km de autonomia no modo totalmente elétrico.

O Fenomeno conta com chassi monocoque e carroceria totalmente em fibra de carbono, freios de carbono-cerâmica e rodas de 21 polegadas na dianteira e 22 polegadas na traseira, calçadas com pneus Bridgestone Potenza Sport.

O design incorpora duas grandes entradas de ar no capô, inspiradas no Huracán GT3, e uma silhueta que remete ao Lamborghini Essenza. A montadora define o Fenomeno como um “manifesto de design”, servindo como referência para futuras gerações de veículos da Lamborghini.

Origem do nome

O nome “Fenomeno” homenageia um touro que ficou famoso por sua valentia durante tourada realizada em 2002 em Morelia, México. Em italiano e espanhol, o termo significa “fenomenal”.

O Fenomeno faz parte do plano da Lamborghini de eletrificação, que prevê versões híbridas para toda a linha atual e o lançamento de seu primeiro veículo totalmente elétrico até o final da década.

A montadora adiou o lançamento do modelo elétrico Lanzador de 2028 para 2029, e ainda não há confirmação sobre se o carro chegará como híbrido ou totalmente elétrico.