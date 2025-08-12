Tecnologia

China planeja usar 600 mil carros elétricos para estabilizar sua rede elétrica até 2028

Iniciativa visa aproveitar a capacidade de armazenamento de veículos elétricos para enfrentar picos de demanda e melhorar a eficiência do sistema energético

China2Brazil

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 15h35.

As cidades de Guangzhou e Foshan concluíram o maior teste de interação veículo-rede (V2G) da China.

Durante o experimento, que durou dois dias, 4.026 veículos elétricos participaram em 103 estações de carregamento, alcançando uma resposta máxima de 25.000 kWh e totalizando 54.000 kWh de energia.

Esse total equivale ao consumo de energia de todos os aparelhos de ar-condicionado de uma pequena cidade.

Capacidade de armazenamento e eficiência

Guangdong abriga mais de 3,2 milhões de veículos elétricos. Liu Yi, gerente sênior da Guangdong Power Grid Energy Investment, destacou que, com uma bateria média de 65 kWh por veículo, o total de armazenamento móvel supera 200 milhões de kWh, equivalente à produção diária de 500 usinas solares de 50 MW.

A abordagem de utilizar carros estacionados em vez de construir novas usinas é vista como mais eficiente para enfrentar picos de calor e sobrecarga nas linhas de 10 kV.

Implementação da operação real de interação veículo-rede

Em Guangzhou, 53 estações de carregamento foram integradas à plataforma de usina virtual, enquanto em Foshan, 50 estações foram mobilizadas por meio de acordos com 15 operadores.

A implementação de tecnologias como blockchain, 5G e aprendizado de máquina permitiu ajustes rápidos e eficientes no sistema, com operações registradas em blockchain e créditos em tempo real para os motoristas.

Em dois dias, motoristas receberam um total de RMB 38.000 em créditos de eletricidade.

Em Foshan, a plataforma Yue Neng Tou previu com 24 horas de antecedência a alta no preço da energia, permitindo reduzir automaticamente a potência dos carregadores de 60 kW para 30 kW.

Além disso, o Foshan Power Supply Bureau utilizou a combinação de "preço no mercado à vista + controle remoto", o que resultou em uma redução automática dos picos de consumo com uma margem de erro inferior a 5%.

Testes bem-sucedidos e visão para o futuro

O teste incluiu seis cenários operacionais, como restrição de capacidade de trecho, sobrecarga de linha e escassez de energia. Zhao Wanmei, chefe da seção de medição automatizada do Foshan Power Supply Bureau, afirmou que todos os veículos passaram nesses cenários, comprovando a eficácia do sistema.

A coordenação reduziu a potência de cinco estações em apenas três minutos, normalizando a corrente diante de uma sobrecarga iminente.

Com base no sucesso do teste, a Guangdong Power Grid planeja formar a primeira "aliança de interação veículo-rede" do país, convidando empresas como Guangdong Electric, GAC, BYD e Teld.

Até 2028, a meta é integrar 600.000 veículos na região do Delta do Rio das Pérolas para realizar ajustes regulares na rede, criando uma "usina virtual de armazenamento por bombeamento".

Acompanhe tudo sobre:ChinaCarros elétricosTecnologia

