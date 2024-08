Coleção primavera-verão da Renner celebra a essência feminina

Para dar as boas-vindas à sua nova coleção primavera-verão, a Renner convidou criadores de conteúdo e clientes para conferir, em primeira mão, as peças da próxima temporada. Dando início a uma série de ações da campanha que tem o conceito Desfile sua Essência, a marca realizou uma ativação em São Paulo na última terça-feira, 13, com a presença das atrizes Bella Campos e Lívia Silva, que também estrelam o shooting e um filme para TV e redes sociais, a ser lançado no próximo dia 21.

“A moda é uma forma de expressão de todos nós, todos os dias. Quando você pega uma peça no guarda-roupa, quer transmitir uma mensagem para o mundo. Esta campanha é pensada para encorajar a espontaneidade e fortalecer ainda mais o nosso relacionamento com os clientes”, comenta Renata Altenfelder, diretora de marketing do ecossistema da Lojas Renner.

A executiva destaca que a nova coleção incentiva cada pessoa a usar a moda como uma ferramenta para mostrar sua própria essência, além de celebrar a liberdade de expressão feminina.

“Queremos estimular que cada cliente experimente, misture e se expresse com uma coleção que vai encantar com as tendências da próxima estação”, explica Renata. “Não existe uma fórmula para a moda. Confiar na sua essência é o grande segredo para se sentir confortável.”

1 /4

2 /4 renner_credito_claudio_belli

3 /4

4/4

Maratona de estilo

Seguindo a tradição de apresentar as tendências da nova estação para criadores de conteúdo, a Renner apostou em uma ativação que mescla arte, cultura e digital.

O encontro contou com a participação de um seleto time de criadores de conteúdo. Além das atrizes Bella Campos e Lívia Silva, marcaram presença nomes como Anttónia, Enzo Celulari, Isa Scherer, Pathy Dejesus, Eliezer e o casal Shantal e Mateus Verdelho.

Usando uma jaqueta floral da nova coleção, Enzo Celulari contou à EXAME que essa é a primeira vez que ele conferiu um lançamento em primeira mão. “É muito legal ver tantas tendências globais sendo apresentadas em uma moda acessível. O mais importante é sentir-se bem com o que você está usando. Pode ser uma peça que você pegou no guarda-roupa da sua mãe ou em uma coleção como a da Renner. O mais importante nem é sentir-se bonito, mas se sentir bem com o que está vestindo.”

O ilustrador Filipe Jardim ficou responsável pela criação de um painel com ilustrações exclusivas que mostram as inspirações da marca para a nova coleção. Como reflexo da imersão no ambiente, as artes acabaram sendo utilizadas como cenários para os conteúdos postados nas redes sociais dos influenciadores. O artista também aproveitou para customizar peças que foram presenteadas durante a ativação.

Para fechar a série de ações da campanha de lançamento da coleção primavera-verão, a Renner ainda realiza a Maratona de Estilo. Nos dias 28, 29 e 30 de agosto, a partir das 18h, um time de influenciadoras do programa de afiliadas Favoritas Renner vai conduzir a série de lives no Instagram mostrando peças da nova coleção e apresentando dicas de combinações e estilo.