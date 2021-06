Clubes de futebol começam a adotar criptomoedas

Um número crescente de grandes clubes de futebol está lançando moedas digitais que permitem que os fãs votem em uma variedade de decisões menores, já que o esporte enfrenta uma queda nas receitas causada pela pandemia.

Mas os torcedores estão divididos. Alguns apreciam a maneira inovadora de se envolver com seus times - e ajudam a tomar decisões, mesmo que em questões menores, como a música tocada nas partidas após um gol ou imagens usadas nas redes sociais. Outros consideram os tokens como uma participação superficial que aumenta os custos já crescentes de seguir suas equipes.

Entre os clubes que lançaram tokens nos últimos meses estão o campeão da liga inglesa Manchester City e o italiano AC Milan. A seleção espanhola diz que planeja lançar um esquema similar. A Argentina lançou seus tokens na semana passada.

Os tokens de fãs podem ser negociados em bolsas como outras criptomoedas e também atraíram a atenção. E os preços estão sujeitos a oscilações violentas e podem ter pouca conexão com o desempenho em campo. Alguns dos tokens perderam cerca de dois terços ou mais de seu valor nas últimas semanas, refletindo declínios semelhantes no setor mais amplo de criptomoedas.

Malcolm Clarke, presidente da Football Supporters 'Association, que representa os torcedores na Inglaterra e no País de Gales, disse que os clubes estão tentando ganhar dinheiro permitindo que torcedores opinem sobre como são administrados ou "tentando arrancar dinheiro extra, fazendo pesquisas online de engajamento inconseqüentes", disse ele.

Os tokens ganharam apelo nos clubes em meio à redução de receita durante a pandemia, já que os jogos foram disputados sem torcedores. As receitas dos 20 principais clubes da Europa caíram 12%, para 8,2 bilhões de euros, no ano fiscal de 2020, que para a maioria dos clubes foi o período de 12 meses encerrados em junho, segundo a firma de consultoria Deloitte.

Os times de futebol normalmente se unem a uma empresa de tecnologia de criptomoedas que emite os tokens e obtém uma parte da receita de sua venda inicial.

Vários clubes europeus fizeram parceria com o Chiliz, unidade da Mediarex, com sede em Malta. O Rangers da Escócia fez acordo com uma plataforma de blockchain turca. O Borussia Dortmund da Alemanha está trabalhando com duas outras startups.

A Chiliz lançou 20 tokens de torcedor com times de futebol. Também lançou oito tokens com equipes de outros esportes, incluindo automobilismo e artes marciais mistas.

O valor total de mercado dos 21 tokens de capital aberto emitidos por Chiliz era de cerca de 260 milhões de dólares em 13 de junho, dois terços acima do final de 2020, mas abaixo da metade em relação ao pico de maio, de acordo com o pesquisador de blockchain Christian Ott, que dirige o site Fantokenstats.

