Charley Pride, primeiro superstar negro do country, morre de covid-19

O pionei do country americano Charley Pride morreu vítima de complicações decorrentes da covid-19 neste sábado, 12. O artista tinha 86 anos.

Pride foi a primeira estrela negra reconhecida no country americano, tendo começado a carreira nos anos 1960 e ganhado notoriedade sobretudo a partir dos anos 1970. O período foi marcado ainda por traços profundos de racismo e divisão de espaços entre negros e brancos nos EUA. A lei de direitos civis americana havia sido promulgada somente em 1968.

Foi nesse contexto que Pride se destacou, ficando conhecido por músicas como “Kiss an angel good mornin”, gravada em 1971. Antes de virar cantor, Pride serviu no exército e chegou a jogar na liga negra de baseball da época.

Até o falecimento neste sábado, sua última apresentação havia sido no mês passado, quando o cantor foi homenageado pela Country Music Association. O evento foi presencial e teve participantes não usando máscaras, embora não se saiba se Pride de fato contraiu a covid-19 no local. Os organizadores da homenagem afirmaram que seguiram todos os protocolos, segundo o jornal The New York Times.

Ao longo de sua carreira, Pride teve mais de 50 músicas entre os maiores hits country do país. Desde 2000, o cantor está no “hall da fama” da música country, o Country Music Hall of Fame.