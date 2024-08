Castelões, a pizzaria mais antiga de São Paulo, completa 100 anos

A Castelões, um ícone entre as pizzarias paulistanas, está completando 100 anos aparentando a idade que tem. Sem creme anti-aging, sem ácido hialurônico, sem sérum facial. As paredes estão manchadas, sacos de farinha importada ficam empilhados ao lado das mesas, cacarecos como latinhas antigas de azeite em estantes na parede servem à guisa de obra de arte.

Os garçons são realmente garçons, do tempo em que servir era uma arte. A conta vem em um papel escrito à mão. A porta, acanhada, dá para uma rua movimentada do Brás, na zona leste da cidade, com lixo na calçada, sem glamour, sem valet. Para estacionar é preciso achar uma vaga nos arredores.

Mas a pizza... difícil mesmo achar pizza mais gostosa na capital nacional da pizza. A massa de fermentação prolongada tem a espessura certa, as bordas são enormes e deliciosas, a cobertura vem na medida, nem pouca nem muita. Os sabores são os mais tradicionais, sem fusion nem releituras.

Muçarela, marguerita, portuguesa, napolitana e quatro queijos estão entre os sabores mais pedidos. Destaque para a castelões, com molho de tomate fresco e calabresa de fabricação própria, levemente apimentada.

Cada pizza de tamanho tradicional sai por volta de 120 reais. A cada mês saem dos fornos cerca de 1.500 unidades. Para acompanhar, pode-se tanto pedir uma jarra de vinho da casa por 65 reais como um Brunello por cerca de 1.300 reais.

1 /10 Rafa Costa e Silva: depois de passagem por restaurantes europeus premiados, está no comando do Lasai, o primeiro colocado neste ranking da Casual Exame. (1º lugar - Lasai (RJ). Apenas dez pessoas por noite têm o privilégio de provar um menu degustação de alta gastronomia (1.150 reais, sem bebida e sem serviço) com o que há de mais fresco no dia.)

2 /10 Os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Origem: pesquisa sobre o povo brasileiro para desenvolver o cardápio (2º lugar - Origem (Salvador). Os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Origem: pesquisa sobre o povo brasileiro para desenvolver o cardápio.)

3 /10 Prato da Casa do Porco, em São Paulo: apesar do cardápio com base em carne suína, existe a opção de menu vegetariano (3º lugar - A Casa do Porco (SP). Prato da Casa do Porco, em São Paulo: apesar do cardápio com base em carne suína, existe a opção de menu vegetariano)

4 /10 Experiência no Oteque: apenas para 30 pessoas por vez (4º lugar - Oteque (RJ). A experiência no duas estrelas ­Michelin custa 945 reais e há a opção de acrescentar a harmonização com os pratos por mais 795 reais.)

5 /10 (5º lugar - Maní (SP). Além dos pratos à la carte, o restaurante tem o superautoral menu degustação (680 reais, sem harmonização) e o menu de três cursos, servido também no jantar por 280 reais, com entrada, prato principal e uma sobremesa, além de um belisquete.)

6 /10 Prato do Nelita: trajetória de sucesso em apenas três anos (6º lugar - Nelita (SP). A degustação (590 reais), de 11 etapas, é servida apenas no balcão, no jantar, de terça-feira a sábado, e todos os pratos da sequência podem ser pedidos à la carte.)

7 /10 Os chefs Kafe e Dante BassI, ela alemã, ele baiano: trabalho em parceria no D.O.M antes de abrirem o próprio restaurante (7º lugar - Manga (Salvador). Os chefs Kafe e Dante BassI, ela alemã, ele baiano: trabalho em parceria no D.O.M antes de abrirem o próprio restaurante.)

8 /10 Luis Filipe Souza, do Evvai: uma estrela pelo Guia Michelin (8º lugar - Evvai (SP). A sequência de 11 tempos do menu degustação (799 reais, sem harmonização) propõe uma viagem sensorial pelas texturas e contrastes em pratos como a salada de abóbora, o linguini de pupunha e lula “alle vôngole”, que revisita a clássica pasta fredda italiana, e no macio sorvete de cogumelos de Santa Catarina servido com caldo aveludado e quente de galinha d’Angola.)

9 /10 Prato do Fame Osteria: speakeasy à la italiana (9º lugar - Fame Osteria (SP). O chef Marco Renzetti serve apenas menu degustação de 11 etapas (640 reais), que muda diariamente, com poucas repetições.)

10/10 Manu Buffara, do Manu: primeiro restaurante do Brasil comandado por uma mulher a servir apenas menu degustação (10º lugar - Manu (Curitiba). Desde 2011 Manu Buffara comanda o Manu, em Curitiba, o primeiro restaurante do Brasil comandado por uma chef mulher a servir apenas menu degustação — custa 720 reais, sem harmonização.)

Origem ligada ao futebol

A Castelões, que também é cantina, está completando seu centenário neste ano. O salão com mesas com toalhas quadriculadas foi o local de comemoração de Fernando Henrique Cardoso quando venceu sua primeira eleição para presidente, em 1994. Hebe Camargo era outra habitué.

O endereço continua o mesmo, assim como as receitas da família Donato. A Castelões começou com Vicente Donato, brasileiro e filho de italianos, e mais um amigo, Ettore Siniscalchi. Com um grupo de amigos, funcionários de uma indústria da região, eles se reuniam depois de partidas amadoras e futebol para comer.

As especialidades, berinjela, frango à passarinho e bisteca alla Fiorentina, começaram a dar vez às pizzas em um estilo napolitano adaptado, com muitas coberturas com muçarela e aliche. O grupo começou a aumentar e a dupla de amigos tratou de construir um forno à lenha.

O pedreiro, de tão envolvido com a obra, se tornou o primeiro pizzaiolo da Castelões. Em 1935, os sócios adquiriram a casa ao lado para ampliar o negócio. Até que em 1950 Ettore fez uma viagem ao Rio de Janeiro para assistir a um jogo de futebol do Palmeiras e à dramática derrota da seleção brasileira no Maracanã na Copa do Mundo. Acabou se apaixonando pela cidade e vendeu sua parte na pizzaria para o sócio.

Retrofit nos planos

Vicente ficou à frente do negócio até 1987, quando faleceu. Seu filho, João, já trabalhava com o pai há mais de 20 anos. No ano seguinte foi a vez da terceira geração entrar no negócio. Fábio, então com 15 anos, passou a dar expediente na pizzaria.

Hoje é ele quem toca o negócio, ao lado da companheira, Claudia Pinho. Especialista em pizza e culinária italiana, é ela quem toca a cozinha do restaurante. Aos fins de semana, quando o movimento é maior, Donato assume o posto na forneria.

Recentemente o restaurante importou uma das melhores máquinas italianas para bater massa das pizzas. Está nos planos de Fábio fazer um retrofit no salão, com itens de decoração que remetem ao período de fundação, como as geladeiras de madeira.

Fábio também quer publicar um livro com a história do restaurante e, claro, da família. “A Castelões é uma instituição paulistana. Muita história aconteceu aqui”, diz.