Casa é posta à venda em Londres por R$ 1,3 bilhão — e pode valer mais

Está à venda, em Londres, uma casa de 88 mil metros quadrados com vista para o Regent’s Park e design assinado por John Nash, o arquiteto da realeza britânica. O preço: 185 milhões de libras, o equivalente a mais de 1,3 bilhão de reais. E esse valor é uma pechincha.

A propriedade foi comprada, há quatro anos, pelo grupo imobiliário Zenprop. Especula-se que o preço de venda tenha sido de 200 milhões de libras, embora o CEO da empresa, Derrick Beare, afirme que o valor foi inferior. De qualquer maneira, ele admite que, com o atual preço, não terá nenhum retorno sobre o investimento.

Se for vendida por esse valor, a casa se tornará a segunda mais cara da história do Reino Unido, perdendo apenas para a mansão Knightsbridge, também em Londres, comprada por um magnata chinês por mais de 262 milhões de dólares, o equivalente a 1,4 bilhão de reais.

Encontrar um comprador, no entanto, não será fácil. Segundo o jornal Financial Times, o preço das propriedades acima de 10 milhões de libras caiu 21% nos últimos 5 anos, o que afasta potenciais investidores. Além do valor alto, a residência necessita de reformas, que devem custar entre 80 e 90 milhões de libras.

No ano passado, um potencial interessado chegou a avaliar a possibilidade de transformar a residência em moradia para ele, seus filhos e seus funcionários. Mas, a instabilidade gerada pelas negociações do Brexit o fez desistir da ideia.

Embora a Zenprop tenha licença para desenvolver um empreendimento imobiliário na região, Beare afirma que pretende vender a casa a um indivíduo, não uma empresa. O alvo principal são bilionários estrangeiros, especialmente os chineses, que há anos estão comprando uma série de imóveis de luxo na Europa.