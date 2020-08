Cantora Lizzo vai produzir programa para streaming da Amazon

A vencedora do Grammy e estrela do R&B Lizzo assinou um contrato para produzir programas televisivos para o Prime Video, serviço de streaming de vídeo da Amazon, anunciou a cantora na última semana.

A artista de 32 anos, conhecida pelos hits “Good as Hell” e “Juice” teve um ano de ascensão à fama em 2019 com sucessos musicais e uma participação no filme “As Golpistas”.

“Estou muito empolgada em compartilhar histórias com vocês”, disse Lizzo, de 32 anos, em uma chamada por vídeo sediada pelo grupo industrial de TV por assinatura CTAM.

Serviços de streaming desde a Netflix Inc à Walt Disney e outros estão competindo para atrair grandes celebridades enquanto batalham por audiências digitais.

Lizzo tem “uma perspectiva tão única, e estamos empolgados para ouvir suas ideias para novos conteúdos”, disse Jennifer Salke, diretora da Amazon Studios, em nota.