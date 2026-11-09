44% dos brasileiros querem mudar de emprego em 2027, revela pesquisa da Ipsos

Outro ponto de insatisfação aparece quando o profissional percebe que a empresa encontrada depois da contratação é diferente daquela apresentada durante o processo seletivo (Supatman/Getty Images)
Repórter
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06h09.
O salário pode até cair na conta todos os meses, mas isso não significa que o funcionário esteja satisfeito com o emprego. Para muitos brasileiros, a vontade de mudar de empresa já faz parte dos planos para o próximo ano.
Uma pesquisa da Ipsos revela que 44% dos profissionais brasileiros pretendem procurar outro emprego nos próximos 12 meses, percentual superior à média global de 38%.
O levantamento The New Workplace Reality 2026, realizado com 13.586 trabalhadores de 32 países, incluindo o Brasil, mostra que a insatisfação não está relacionada apenas à remuneração, mas também há 3 fatores:
No Brasil, apenas 39% dos entrevistados afirmam receber apoio para alcançar suas aspirações profissionais, enquanto a média global chega a 48%.
Os números revelam um desafio para os empregadores: manter profissionais em seus quadros não significa necessariamente conquistar seu comprometimento.
Ter um plano de carreira deixou de ser apenas uma expectativa para o futuro. Para muitos profissionais, enxergar possibilidades de crescimento é um dos fatores que influenciam a decisão de permanecer ou procurar novas oportunidades.
Segundo a Ipsos, trabalhadores que se sentem apoiados em seu desenvolvimento profissional apresentam maior disposição para recomendar a empresa e menor propensão a buscar outro emprego.
O problema é que esse apoio ainda não chega a todos.
No Brasil, 61% dos entrevistados não afirmam receber o suporte necessário para alcançar suas ambições profissionais. Isso inclui tanto aqueles que não percebem esse apoio quanto os que não manifestaram uma posição positiva sobre o tema.
A pesquisa aponta que conversas frequentes sobre carreira, oportunidades de desenvolvimento e critérios claros para promoções podem contribuir para fortalecer o vínculo entre funcionários e empregadores.
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Se antes assumir uma posição de liderança era considerado um caminho natural para crescer profissionalmente, hoje essa ambição divide opiniões.
Apenas 29% dos brasileiros consideram atraente assumir um cargo de gestão de pessoas, percentual ligeiramente superior à média global de 26%.
Entre os motivos estão o aumento das responsabilidades, a carga de trabalho e a preocupação com o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
O resultado também coloca em discussão um modelo tradicional de carreira, no qual a promoção frequentemente significa deixar uma função técnica para comandar equipes.
“Mais do que incentivar profissionais a assumir cargos de gestão, o desafio é tornar essas posições sustentáveis e atraentes, com condições adequadas de trabalho, suporte e reconhecimento”, afirma Ana Maria Escobar, diretora de RH da Ipsos.
“Também é importante oferecer caminhos de crescimento para especialistas que desejam avançar na carreira sem necessariamente liderar equipes”, diz.
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Outro ponto de insatisfação aparece quando o profissional percebe que a empresa encontrada depois da contratação é diferente daquela apresentada durante o processo seletivo.
Três em cada dez brasileiros (30%) afirmam que as oportunidades de crescimento são piores do que as prometidas no recrutamento, ante 25% na média global.
A liderança também está entre os motivos de frustração. Para 26% dos brasileiros, a qualidade da gestão é inferior à expectativa criada antes da contratação.
Essas diferenças podem comprometer a confiança dos funcionários, especialmente quando envolvem perspectivas de carreira, cultura organizacional e relacionamento com os gestores.
Ouvir os funcionários é uma prática cada vez mais presente nas organizações. Transformar essas opiniões em mudanças concretas, porém, ainda representa um desafio.
No Brasil, 46% dos entrevistados afirmam que suas empresas comunicaram os resultados de pesquisas internas, enquanto apenas 38% dizem que as organizações explicaram quais medidas pretendiam adotar.
O diálogo direto com as equipes é ainda menos frequente: somente 18% dos brasileiros relatam que seus gestores ou times discutiram os resultados, contra 33% na média global.
Segundo a Ipsos, entre os profissionais que participaram de pesquisas internas e perceberam mudanças decorrentes das respostas, a disposição para recomendar a empresa e a percepção de cuidado com o bem-estar são cerca de duas vezes maiores do que entre aqueles que não identificaram nenhuma ação.
A confiança no futuro também preocupa. Apenas 42% dos entrevistados brasileiros dizem confiar na direção que suas empresas estão tomando, abaixo da média global de 48%.
“O desafio para as organizações é criar condições para que os colaboradores enxerguem oportunidades de crescimento, confiem nas decisões da liderança e percebam que suas contribuições são levadas em consideração”, afirma Escobar.
A pesquisa The New Workplace Reality 2026, da Ipsos, foi realizada entre 21 de agosto e 4 de setembro de 2026, com 13.586 profissionais empregados em 32 países, sendo 500 no Brasil.
O levantamento ouviu trabalhadores em tempo integral e parcial, excluindo autônomos. A amostra brasileira representa principalmente um segmento mais conectado, urbano, escolarizado e/ou de maior renda, não necessariamente todos os trabalhadores do país.