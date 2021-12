Libertadores e rebaixamento: as disputas da última rodada do Brasileirão

A Série A do Campeonato Brasileiro terá uma noite movimentada nesta quinta-feira (9), com a definição das últimas equipes rebaixadas para a próxima edição da Série B, e dos últimos classificados para a Taça Libertadores.

Por causa de seu caráter decisivo, a 38ª rodada do Brasileiro terá todas as suas 10 partidas realizadas no mesmo horário, a partir das 21h30 desta quinta.

Uma das disputas que mais chama a atenção é a que envolve os candidatos a uma vaga para a próxima edição da Libertadores. Cinco equipes já se garantiram na fase de grupos da competição: Palmeiras (que venceu a última Libertadores), Atlético-MG (campeão Brasileiro), Athletico-PR (campeão da Sul-Americana), Flamengo, Corinthians e Fortaleza.

A última rodada do #CampeonatoDoBrasileiro 🇧🇷 promete! 12 times com objetivos claros. Nove jogos com importância direta na tabela. Vai pegar fogo... 🔥 pic.twitter.com/Lkd6AMTkqI — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) December 8, 2021

Com isto ainda há uma vaga aberta para a classificação direta para a fase inicial da competição. A disputa envolve Fluminense (que recebe a Chapecoense no Maracanã), Bragantino (que mede forças com o Internacional), América-MG (que pega o São Paulo) e Atlético-GO (que enfrenta o Flamengo). Quando se fala da Pré-Libertadores, a disputa passa a envolver também Ceará (que visita o Palmeiras), Santos (adversário do Cuiabá), Internacional e São Paulo.

Outra definição importante é a dos dois últimos rebaixados pra a Série B. Sport (adversário do Athletico-PR) e Chapecoense já caíram, e Cuiabá, Bahia (que visita o Fortaleza), Juventude (que enfrenta o Corinthians) e Grêmio (que encara o campeão Atlético-MG) lutam para fugir da segundona.

Jogos da 38ª do Brasileiro:

Fluminense x Chapecoense

Palmeiras x Ceará

Santos x Cuiabá

América-MG x São Paulo

Grêmio x Atlético-MG

Fortaleza x Bahia

Sport x Athletico-Pr

Bragantino x Internacional

Juventude x Corinthians

Atlético-GO x Flamengo