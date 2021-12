Bvlgari inaugura primeiro hotel em Paris

A Bvlgari Hotels & Resorts inaugurou ontem (2) o Bvlgari Hotel Paris, localizado na 30 Avenue George V, em Paris. Uma experiência hoteleira que mescla a excelência italiana com a cultura da Cidade das Luzes.

No coração do Triângulo Dourado de Paris, o Bvlgari Hotel Paris é uma experiência tanto para os visitantes da cidade, quanto aos residentes de Paris. Rompendo com os códigos tradicionais da arquitetura parisiense, o edifício transforma o 8º arrondissement com seu estilo contemporâneo.

Como todos os hotéis e resorts Bvlgari, o edifício parisiense foi projetado pelo estúdio de arquitetura italiano Antonio Citterio Patricia Viel. Tanto interiores quanto exteriores foram criados com a mesma atenção aos detalhes e precisão de uma joia da Bvlgari.

O Bvlgari Hotel Paris oferece 76 quartos, dos quais 75% são suítes, com terraços e loggias. Cada um deles é projetado como um apartamento privado e requintadamente mobiliado com as marcas de móveis de luxo.

No topo do edifício, está a Penthouse Bvlgari com mais de 1.000 metros quadrados, dos quais 400 m2 de interiores e 600 m2 de exteriores e em dois níveis. A cobertura conta com um jardim arborizado com plantas mediterrâneas e árvores frutíferas, e oferece uma vista panorâmica sobre os edifícios emblemáticos da capital francesa.

A vista da Penthouse Bulgari Hotel Paris.

O destaque da oferta culinária é o Il Ristorante - Niko Romito, com curadoria do chef de três estrelas Michelin, Niko Romito, que criou este conceito para todos os Hotéis & Resorts Bvlgari, com uma mistura de pratos italianos modernos e clássicos usando ingredientes essenciais características da cultura, elegância e vitalidade do Made in Italy.

Adjacente ao restaurante e de frente para o jardim do hotel, o está o Bvlgari Bar. E logo ao lado, o Lounge - com suas poltronas de pelúcia, lareira maciça e teto inspirado em um minaudière Bvlgari.

O novo espaço em Paris conta ainda com um spa. Com 1.300 metros quadrados em dois níveis, o Bvlgari Spa terá experiências únicas com sua piscina de 25 metros.

O espaço fitness, com a mais moderna tecnologia e confiado ao método de treinamento Workshop Gymnasium criado exclusivamente para a Bvlgari por Lee Mullins, também inclui um estúdio privado.

"Estamos particularmente orgulhosos de acrescentar uma joia francesa à coleção Bvlgari Hotels & Resorts, abrindo o novo Bvlgari Hotel Paris.Após a recente abertura da principal loja Bulgari na Place Vendome, é uma honra para nós trazer mais uma vez o melhor do design italiano, estilo de vida, cultura e hospitalidade de luxo para Paris", diz Jean-Christophe Babin, O CEO da Bvlgari.

Sr. Sylvain Ercoli, O gerente geral do novo Bvlgari Hotel Paris, que dirigiu alguns dos hotéis mais prestigiados do mundo como o Hôtel Ritz e o Hôtel George V em Paris, o Hôtel Martinez em Cannes, assim como o Claridge's e o Bulgari Hotel London, diz estar encantado de estar à frente do Bvlgari Hotel Paris e de abrir as portas desta nova joia Bvlgari. "Também estou ansioso para liderar uma equipe de classe mundial para oferecer os padrões impecáveis da joalheria italiana de hospitalidade".

O Bvlgari Hotel Paris é a última criação da coleção Bvlgari Hotels & Resorts, com propriedades em Milão, Bali, Londres, Pequim, Dubai e Xangai, assim como as próximas inaugurações em Roma (2022), Moscou (2022), Tóquio (2023), Miami (2024) e Los Angeles (2025).