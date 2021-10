Bugatti Chiron incendiado será vendido com 90% de desconto

No universo dos leilões de carros, é muito comum que automóveis danificados sejam arrematados por pechinchas e depois reformados pelo novo dono. Os modelos com avarias, no entanto, normalmente são de carros populares, mas nos Estados Unidos, a oferta de um exclusivíssimo Bugatti Chiron com 90% de desconto está chamando atenção.

Avaliado em 3,45 milhões de dólares (quase 20 milhões de reais na cotação atual), o superesportivo de luxo francês é um dos carros mais cobiçados do mundo. Mesmo assim, o modelo será colocado à venda pela casa de leilões americana Copart por meros 345 mil dólares (pouco mais de 1,8 milhão de reais). O motivo? Digamos que essa unidade do Bugatti Chiron sobreviveu recentemente a um incêndio criminoso que danificou sua carroceria.

Os danos causados pelo fogo queimaram as rodas, pneus e lataria do Bugatti Chiron, que nas fotos aparece com a parte externa chamuscada e com a parte interna coberta de pó de fuligem.

A casa de leilões da Califórnia não deu muitas informações sobre a saúde do motor do carro, mas afirmou que ele chegou andando em marcha lenta até o local.

Mas quem é o dono dessa supermáquina? El Alfa: artista dominicano com um histórico complicado em relação aos carros de luxo.

O Bugatti Chiron do cantor que tem 8 milhões de seguidores no Instagram foi alvo do incêndio em um estacionamento de Miami há cerca de 2 meses. A polícia não achou os culpados, mas a suspeita é que se trata de um crime contra o rapper, já que os outros carros da garagem ficaram intactos.

Essa não foi a primeira vez que um carro de El Alfa foi atacado. No passado, o Rolls-Royce Cullinan azul do cantor foi alvo de tiros após uma briga. Ninguém ficou ferido, exceto o automóvel.