BTG+ oferecerá descontos em restaurantes em parceria com ChefsClub

O BTG+, banco digital do BTG Pactual (grupo controlador da EXAME), acaba de anunciar uma parceria com o aplicativo ChefsClub, maior clube de gastronomia do Brasil.

O objetivo da aliança é proporcionar novas experiências gastronômicas para os clientes do banco, disponibilizando ofertas personalizadas e conectando o consumidor com mais de 2.500 restaurantes brasileiros. “Estamos ofertando um pacote de soluções cada vez mais completo e atrativo que simplifica a gestão financeira. Tudo isso embalado em um app com funcionalidades ilimitadas e tecnologia de última geração", diz Fabio Levi, diretor-executivo de Customer Attraction do BTG+.

O banco digital será o primeiro da categoria a conceder vantagens em restaurantes de forma ilimitada.

O ChefsClub foi fundado em 2012 pelos sócios Fabrizio Serra e Guilherme Mynssen. Hoje, a plataforma atua em 21 cidades brasileiras e se coloca como "um meio de integrar os restaurantes e os clientes oferecendo vantagens", comenta Fabrizio.

Os clientes do plano Premium do BTG+ poderão contratar a assinatura do ChefsClub sem custo adicional e, para quem não é assinante do plano, podem assegurar o serviço de forma avulsa pelo valor de 14,99 reais por mês. "A parceria com o ChefsClub veio do nosso desejo de construir soluções personalizadas que fazem sentido para o dia a dia dos nossos clientes", diz Levi.

A partir de agora, os clientes do BTG+ podem utilizar os cupons de descontos mais de uma vez no mesmo dia em confeitarias, bares e restaurantes. Além do abatimento nos preços de até 50%, dependendo do estabelecimento, o ChefsClub oferece vantagens como reserva de mesas, avaliação e consulta da reputação dos restaurantes.