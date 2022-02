Brilho de CR7 diminui e reflete nos jogos do Manchester United

Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United no final da temporada com muito alarde, prometendo devolver os titãs da Premier League às antigas glórias, mas, seis meses depois, a influência do veterano está diminuindo à medida que as ações de seu clube cai.

Tudo começou tão bem para o veterano português depois do tão sonhado regresso ao clube onde conquistou oito grandes troféus entre 2003 e 2009.

Gols cruciais e tardios na Liga dos Campeões em Old Trafford contra Atalanta e Villarreal imediatamente fizeram seus fãs adoráveis sonharem com um renascimento do United, já que ele não mostrou nenhum sinal de que seus 37 anos tivessem qualquer efeito.

As metas, no entanto, secaram. Ronaldo não conseguiu marcar em nenhuma das suas últimas seis aparições em todas as competições. A última vez que ele teve um período mais longo sem gols em nível de clube foi uma série de sete jogos entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009.

Quando ele não consegue encontrar a rede, o artilheiro de todos os tempos da Liga dos Campeões não oferece muito mais, dada sua falta de vontade de pressionar a defesa, sob um técnico famoso por sua propensão à alta intensidade defendendo no alto do campo.

Era o Dia da Marmota para os torcedores do United contra o Southampton na liga neste sábado, quando começaram brilhantemente, criando muitas chances, assim como fizeram nos dois jogos anteriores contra Middlesbrough e Burnley, mas depois perderam o toque.

Jadon Sancho marcou no meio do primeiro tempo, mas outras chances perdidas novamente custaram caro quando o Southampton empatou em 1 a 1.