Brasil tem 4 dos 10 melhores aeroportos do mundo; veja lista

A AirHelp, empresa que defende os passageiros e registra reclamações de cancelamentos, atrasos e perda de bagagem, todos os anos faz uma análise de mais de 4.000 aeroportos em sua base de dados mundial para determinar os melhores desempenhos e os piores. Os fatores levados em conta incluem pontualidade e feedback dos clientes sobre circulação pelo aeroporto, alimentação e opções de compras.

Quatro cidades brasileiras estão na lista dos 10 melhores aeroportos do mundo: Recife, Brasília, Belém e Belo Horizonte. O Japão têm três. Nos Estados Unidos, nenhum aeroporto estava entres os 10 mais, e apenas três entraram na lista dos 50 melhores: Minneapolis, Seattle e Detroit.

A pesquisa deste ano reflete dados coletados de 1º de janeiro a 30 de setembro, com respostas de mais de 15.800 passageiros. Os resultados apontam como melhor aeroporto do mundo o Muscat International, de Omã.

Em segundo e terceiro lugar, respectivamente, estão o Aeroporto Internacional de Recife-Guararapes, e o Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo, na África do Sul.

Os aeroportos europeus não tiveram um desempenho muito melhor do que os americanos, com apenas nove deles incluídos nos Top 50, de acordo com a AirHelp. O Aeroporto de Bilbao, no norte da Espanha, ficou em primeiro lugar na Europa.

Por mais tráfego aéreo que possa ter, o aeroporto de Atlanta ficou em 55º lugar, enquanto Heathrow, em Londres, ficou em 163º e o Charles de Gaulle, de Paris. Os nova-iorquinos JFK e La Guardia, que acaba de passar por uma reforma de US$ 8 bilhão, ficaram em 106º e 70º, respectivamente.

“A experiência de viagem não é responsabilidade exclusiva das companhias aéreas, mas também dos aeroportos”, disse Tomasz Pawliszyn, CEO da AirHelp.

Os 10 melhores aeroportos do mundo

10. Aeroporto de Amami, Japão (ASJ)

9. Aeroporto Internacional de Tóquio Narita, Japão (NRT)

8. Aeroporto Internacional Tancredo Neves de Belo Horizonte, Brasil (CNF)

7. Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans, Brasil (BEL)

6. Aeroporto Internacional de Osaka Itami, Japão (ITM)

5. Aeroporto Internacional de Doha Hamad, Catar (DOH)

4. Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek, Brasil (BSB)

3. Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo, África do Sul (CPT)

2. Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes–Gilberto Freyre, Brasil (REC)

1. Aeroporto Internacional de Mascate, Omã (MCT)

Os 10 piores aeroportos do mundo

10. Aeroporto Internacional Halim Perdanakusuma, Indonésia (HLP)

9. Aeroporto de Marselha-Provença, França (MRS)

8. Aeroporto de Sófia, Bulgária (SOF)

7. Aeroporto Internacional Pearson de Toronto (YYZ)

6. Aeroporto Internacional de Denpasar, Bali (DPS)

5. Aeroporto Nikola Tesla de Belgrado (BEG)

4. Aeroporto Humberto Delgado de Lisboa, Portugal (LIS)

3. Aeroporto de Londres Gatwick, Reino Unido (LGW)

2. Aeroporto Internacional de Malta (MLA)

1. Aeroporto Internacional Banjarmasin Syamsudin Noor, Indonésia (BDJ)