Luxo náutico: conheça o cruzeiro com diárias de R$ 53.700

Com diferentes opções de restaurantes, piscinas e atividades, os cruzeiros aparentemente são muito parecidos. Porém, minuciosos detalhes diferem os navios de luxo da Regent Cruises dos demais.

Preparando-se para navegar nos mares com uma tonelagem bruta de 55.500, o Seven Seas Grandeur, está prestes a oferecer uma experiência única para seus 746 hóspedes. Este navio promete estabelecer novos padrões de sofisticação e serviço, com uma das maiores proporções de espaço e equipe para hóspedes no setor de cruzeiros. Dentre as opções de cabines está a Regent Suite, com diárias de até 11.000 dólares (53.700 reais). Para quem quiser se aventurar, há um total de 15 categorias de acomodação.

Dentre a decoração do navio está um ovo Fabergé, o primeiro a residir permanentemente no mar. A peça personalizada está em exibição no átrio do Seven Seas Grandeur. Fabricado na Inglaterra em ouro branco 18k, a “casca” externa do ovo foi esmaltada em tons de azul, representando as cores do mar. No exterior da peça há sete lâminas entrelaçadas, número que representa sete mares que os navios da Regent atravessam.

Estes são alguns dos detalhes da rede de naivos que passa por mais de 500 destinos no mundo. Em conversa à Casual EXAME, Estela Farina, diretora administrativa da Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd. no Brasil e especialista no setor de viagens e cruzeiros, conta sobre o mercado de cruzeiros de luxo.

O que diferencia um navio de cruzeiro tradicional de uma embarcação de luxo?

Os navios de luxo, como os da Regent, buscam oferecer uma experiência mais exclusiva e menos lotada. Em comparação com cruzeiros de grande porte, eles acomodam menos pessoas, proporcionando mais espaço e exclusividade. Por exemplo, um novo navio da Regent tem capacidade para cerca de 750 pessoas, com uma proporção de 540 funcionários para esses hóspedes.

A Regent se destaca pelos serviços inclusos, como passeios, refeições, bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Há também variedade gastronômica com restaurantes temáticos e chefs próprios. Além disso, os cruzeiros oferecem experiências personalizadas, como degustações, passeios temáticos e até mesmo um centro de culinária a bordo.

Suíte master do navio Regent Seven Seas Grandeur

Como são personalizados os serviços para clientes de alto luxo em cruzeiros?

Clientes de alto luxo têm acesso a serviços personalizados, como aluguel de carro com motorista em terra, serviço de mordomo e refeições personalizadas na cabine. A estrutura de suítes, que se assemelham a apartamentos, proporciona conforto e a possibilidade de atender a pedidos especiais.

Como os cruzeiros de luxo são vistos pelo público brasileiro, considerando que não há temporadas extensivas no Brasil?

Os cruzeiros de luxo não têm uma temporada regular no Brasil; no entanto, alguns navios passam pelo país em trânsito entre a Europa e a América do Sul. A experiência de um cruzeiro de luxo, segundo a perspectiva da Regent, destaca-se pela exclusividade, com suítes elegantes em vez de uma variedade de acomodações.

Área externa do navio Regent Seven Seas Grandeur

Como é o planejamento para cruzeiros de volta ao mundo, que duram seis meses?

Os cruzeiros de volta ao mundo exigem um planejamento detalhado, com contratos de seis meses para a tripulação. A logística envolve substituições planejadas para garantir a continuidade do serviço. Passageiros brasileiros têm demonstrado interesse crescente nesse tipo de viagem, que oferece uma experiência transformadora, com destinos variados e uma comunidade a bordo.

Uma história cativante envolve um casal brasileiro que fez uma viagem de volta ao mundo com seus filhos. Durante o aniversário da filha mais nova, a tripulação organizou uma surpresa com um bolo de brigadeiro, evidenciando o cuidado personalizado oferecido. Outras histórias incluem experiências únicas, como crianças sendo "adotadas" por avós temporários a bordo.

Quais destinos são mais procurados pelos brasileiros?

Os destinos mais procurados pelos brasileiros em cruzeiros de luxo incluem a Europa, especialmente o Mediterrâneo e as ilhas gregas. Destinos no norte da Europa, como Islândia e Alasca, também têm ganhado popularidade. O Brasil, embora não seja um destino frequente para cruzeiros de luxo, é considerado um local de passagem.